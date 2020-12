L'écosystème mobile de Baidu surfe sur la vague de l'économie intelligente en plein essor, selon Dou Shen au Web Summit 2020

Le vice-président exécutif de Baidu souligne les initiatives de croissance stratégique qui ont transformé l'écosystème mobile de l'entreprise en un fournisseur de services complet

PEKIN, 4 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Dou Shen, vice-président exécutif de Baidu, Inc. (NASDAQ : BIDU), a analysé aujourd'hui l'essor de l'économie intelligente et la stratégie qui en découle du Mobile Ecosystem Group (MEG) de Baidu lors d'un discours inaugural au Web Summit 2020. Shen a expliqué comment l'écosystème mobile de Baidu s'est adapté à la transformation intelligente de l'industrie de l'internet mobile et en a été le moteur, en s'appuyant sur les technologies d'IA développées par Baidu pour fournir aux utilisateurs des services numériques plus robustes.

« "L'essor de l'économie intelligente est une tendance inévitable induite par la technologie de l'IA, et aussi la plus grande priorité des entreprises qui valorisent les investissements technologiques », a déclaré Shen lors du Web Summit, l'une des plus grandes conférences technologiques au monde qui réunit les dirigeants des principales entreprises technologiques. Avec ses technologies d'IA de pointe et son engagement en faveur de l'innovation, l'écosystème mobile de Baidu est bien placé pour prospérer à l'ère de l'économie intelligente.

Selon Shen, l'essor de l'économie intelligente entraîne des changements sur trois plans. Le premier concerne les changements apportés aux appareils et à la manière dont les utilisateurs interagissent avec eux, l'IA alimentant de plus en plus d'appareils intelligents qui peuvent communiquer naturellement avec les gens. Ensuite, de nouveaux formats industriels verront le jour, avec comme fer de lance des transformations intelligentes dans les différents secteurs. Troisièmement, M. Shen a mentionné le changement imminent de l'infrastructure informatique, avec des puces d'IA, des plates-formes de deep-learning ou des algorithmes d'IA remplaçant les processeurs et les systèmes d'exploitation traditionnels en tant qu'épine dorsale qui alimentera l'économie intelligente contemporaine.

En réponse aux changements apportés par l'économie intelligente, Baidu a identifié trois grandes opportunités de croissance, a déclaré Shen dans sa présentation, à savoir les transformations orientées vers les services, l'humanisation et l'adoption de la technologie numérique et de l'IA dans tous les secteurs. L'écosystème mobile de Baidu capitalise sur ces opportunités de croissance grâce à un schéma stratégique en trois volets : Baijiahao pour les créateurs de contenu, Smart Mini Programs pour les fournisseurs de contenu et de services, ainsi que Managed Pages pour les annonceurs. Ensemble, ces piliers offrent des capacités complètes qui répondent aux besoins en évolution rapide des utilisateurs, a déclaré Shen, et constituent une base solide pour la croissance à long terme de l'écosystème mobile de Baidu.

La première facette de la génération de croissance consiste à réaliser des transformations orientées vers les services, car les utilisateurs exigent un accès plus facile aux services. Bien que les moteurs de recherche aient été autrefois des plates-formes qui ne fournissaient que des informations basées sur les requêtes des utilisateurs, Baidu a depuis réorienté les capacités informatives de ses logiciels vers un écosystème de services intégrés, en établissant une interface pratique qui peut être largement adaptée aux besoins globaux des utilisateurs.

« L'application Baidu n'est pas seulement la plus grande plate-forme permettant aux Chinois d'obtenir des informations et des connaissances, elle devient également un portail de services complet », a déclaré Shen. « Nous avons continuellement enrichi les types de services que nous offrons en introduisant une large gamme de mini-programmes intelligents qui répondent à divers besoins de services. Les utilisateurs peuvent payer leur facture d'électricité, réserver des voyages, louer une maison et regarder des films sur différents mini programmes intelligents, le tout sans quitter l'application Baidu. »

La deuxième facette de la croissance identifiée par Shen consiste à renforcer l'humanisation de l'ensemble de l'écosystème mobile, en créant des connexions plus authentiques entre les personnes. Baijiahao permet des liens directs entre les utilisateurs et ses 3,6 millions de comptes.

« Dans le passé, nos créateurs étaient dans les coulisses. Nous utilisons maintenant diverses méthodes pour mettre en relation directe les créateurs et les utilisateurs, afin de raccourcir le processus de service. Baidu offre aux utilisateurs la possibilité de communiquer directement avec le créateur dans les résultats de nos recherches et de répondre à davantage de besoins potentiels de services en même temps qu'à un contenu pertinent », a déclaré Shen. Les utilisateurs peuvent désormais utiliser Baidu pour établir des relations avec des créateurs de contenu, des fournisseurs de services et des commerçants, par le biais du suivi, de la messagerie, de la vidéo en direct, etc.

La troisième opportunité découle du fait qu'un nombre croissant d'industries mettent des services en ligne en mettant en œuvre la numérisation et en se transformant de manière intelligente. Par exemple, les soins de santé en ligne ont connu une croissance explosive cette année dans le contexte de la pandémie mondiale. Baidu a offert des consultations gratuites liées à la pandémie sur « Ask Doctor », sa plate-forme de consultation médicale en ligne, permettant aux utilisateurs d'accéder à distance aux évaluations médicales personnalisées des médecins grâce à leurs appareils.

L'optimisation de l'écosystème mobile de Baidu a permis d'améliorer l'expérience de recherche des utilisateurs, la recherche d'informations précises, l'interaction avec les médias sociaux et les capacités d'achat en boucle fermée. En septembre, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels (MAU) sur l'application Baidu a atteint 544 millions, soit une augmentation de 12 % par rapport à l'année précédente.

Cet écosystème mobile complet et florissant constitue une base solide pour que Baidu puisse se diversifier au-delà de la publicité et proposer des services non publicitaires, tels que l'adhésion, le streaming en direct et les jeux en ligne. En plus de fournir des solutions de service dans différentes situations en fonction des besoins d'information des utilisateurs, Baidu facilitera une coopération approfondie avec davantage de partenaires pour développer conjointement un portail complet qui apportera systématiquement les applications les plus pratiques à ses utilisateurs.

