L'entreprise Marlabs identifiée en tant que fournisseur pertinent dans le rapport Quadrant d'ISG Provider Lens™ sur les « Technologies de marketing (MarTech) - Solutions et services 2022 »

PISCATAWAY, New Jersey et BANGALORE, Inde, 18 août 2022 /PRNewswire/ -- Marlabs Inc., une entreprise de solutions numériques de premier plan, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu le statut de « fournisseur pertinent » dans quatre des six catégories du rapport sur les services MarTech 2022 d'ISG Provider Lens™. Ces services comprennent l'optimisation du commerce numérique, l'expérience et le contenu numériques, les relations sociales et les services stratégiques MarTech.

Le rapport MarTech 2022 d'ISG Provider Lens™ est destiné à comparer les prestataires de services indépendants. À l'aide de recherches axées sur les données, ISG analyse les fournisseurs mondiaux de services MarTech au moyen d'un cadre exclusif couvrant une variété de services et de technologies pour soutenir les entreprises grâce au marketing numérique, notamment par la publicité numérique, les services stratégiques, l'analyse des données et les capacités de contenu.

Marlabs possède des partenariats stratégiques avec de grands équipementiers du marché comme Salesforce, Sitecore et Adobe. Marlabs Digital Services a aidé à transformer numériquement les organisations mondiales et à créer des engagements plus profonds et significatifs avec les clients finaux.

Pour en savoir plus : Le rapport sur les services MarTech 2022 d'ISG Provider Lens™

« Cette reconnaissance valide fortement notre objectif, qui est de permettre aux organisations de transformer numériquement leurs initiatives en matière d'expérience client tout en améliorant les fonctions de l'organisation grâce à une conception judicieuse et à des résultats axés sur les données. Tandis que l'épicentre du marketing évolue pour mélanger créativité et données incisives, les directeurs marketing et les directeurs des données doivent collaborer pour créer une expérience client personnalisée. Marlabs occupe ici une position unique pour aider les organisations à traverser cette explosion numérique des données des consommateurs et réaliser le véritable potentiel de MarTech », a expliqué Raghu Rao, vice-président principal de Marlabs.

Mauricio Ohtani, analyste pour ISG, a ajouté : « Marlabs est très prometteur en tant que futur fournisseur de services MarTech pour les gros et moyens clients, avec une forte présence sur le marché américain. La société est largement capable de mettre en œuvre des solutions commerciales liées au marketing, et elle fait preuve d'une grande expertise dans la prestation de solutions numériques propres à la création d'une expérience client solide. Les services numériques de Marlabs se sont distingués au cours du rapport, se détachant des autres grâce à leur combinaison unique de services de conseils axés sur la conception et de services de réalisation et de mise en œuvre fondés sur l'expérience dans le domaine des technologies de marketing et du commerce en ligne. »

À propos de Marlabs :

Marlabs aide les grandes entreprises du monde entier à améliorer leurs opérations, à garder les clients au plus près, à transformer les données en décisions, à réduire les risques du cyberespace, à renforcer les systèmes existants et à saisir les nouvelles occasions et les revenus générés par le numérique. Elle fournit une stratégie et des services de conseils axés sur le numérique, l'incubation et le prototypage rapide de solutions et l'ingénierie de solutions numériques agiles. Marlabs a son siège social au New Jersey et possède des bureaux aux États-Unis, en Allemagne, au Brésil et en Inde.

À propos d'ISG :

ISG est un leader mondial de l'analyse des technologies et du conseil. Plus de 700 entreprises font confiance à ISG, dont 75 des 100 plus grandes entreprises mondiales. La société se spécialise dans la transformation digitale, y compris l'automation, le cloud et le data analytics ; le conseil en sourcing ; la gestion de la gouvernance et des risques ; le conseil en télécommunications ; la stratégie technologique et la conception des opérations ; la gestion du changement ; l'analyse des marchés et l'étude des évolutions technologiques. Fondée en 2006 et basée à Stamford dans l'état du Connecticut, ISG compte plus de 1300 employés, présents dans plus de 20 pays. Il s'agit d'une équipe globale reconnue pour son esprit innovateur, son influence et sa connaissance du marché, son expertise technologique, sa recherche internationale et ses capacités d'analyse basées sur la source de données la plus importante de l'industrie.

Contact pour les médias :

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1879917/Marlabs_Logo.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1879916/ISG_Provider_Lens_Logo.jpg

SOURCE Marlabs