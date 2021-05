L'ère du vert : Yadea annonce son intention d'investir plus de 150 millions de dollars américains dans la R&D concernant la mobilité électrique, en 2021

L'investissement continu de Yadea dans la R&D intervient alors que la protection de l'environnement se trouve au premier plan des discussions mondiales. Plus tôt cette année, les États membres de l'Union européenne (UE) ont adopté de nouveaux objectifs ambitieux pour réduire les émissions de carbone d'au moins 55 % d'ici 2030, et le Royaume-Uni a emboîté le pas avec des plans radicaux visant à réduire les émissions de carbone de 78 % d'ici 2035. Les grands pays du monde ont également fixé des objectifs zéro émission pour les véhicules afin de faire la transition vers la mobilité électrique. Ces tendances ont été stimulées par la pandémie de COVID-19, étant donné qu'un plus grand nombre de personnes optent pour des solutions de transport écologiques qui limitent les contacts avec d'autres personnes.

Ces changements dans le comportement des consommateurs, conjugués au financement accru de la mobilité électronique et aux innovations technologiques, accélèrent le développement de l'industrie des deux-roues électriques, ce qui incite Yadea à renforcer ses avantages en matière de R&D, de fabrication et de développement de produits.

En tant que plus grand investisseur de l'industrie dans la R&D, Yadea s'est engagé depuis longtemps dans la technologie de pointe en ingénierie. En 2020, l'entreprise disposait d'une collection de 1 097 brevets, dont 85 brevets d'invention, six centres de R&D de pointe, deux laboratoires nationaux du CNAS et un centre de design industriel.

Grâce à son orientation continue sur la recherche et le développement de produits, Yadea a réalisé des avancées techniques exceptionnelles dans les systèmes de gestion de l'énergie et des batteries ainsi que les systèmes d'intelligence.

Son système d'alimentation pour les scooters électriques est équipé d'un moteur latéral intégré et d'une batterie au lithium soft pack de grande capacité, permettant au véhicule d'accélérer de 0 à 50 km/h en 5,5 secondes et d'atteindre des vitesses de pointe de 80 km/h, apportant l'expérience de conduite ultime.

Parallèlement, le système de gestion de la batterie (BMS) de pointe améliore les performances, l'endurance et la sécurité grâce à neuf fonctions de sécurité, dont la protection contre les surintensités, contre les surcharges, contre les courts-circuits et plus encore, garantissant la sécurité du véhicule.

Pour rendre les déplacements plus intelligents afin de répondre aux besoins de la mobilité moderne, la gamme de scooter électrique de Yadea est équipée d'un système de positionnement de précision GPS et d'autres fonctions intelligentes, y compris la technologie intelligente de verrouillage PKE, le contrôle automatique des dysfonctionnements, les mises à jour OTA et plus encore.

« Notre slogan « Électrifiez votre vie » est facile à crier, mais nécessite en fait une tonne d'efforts pour être mis en œuvre », a déclaré Aska Zeng, directeur général de Yadea.

« Partant de là, en tant que leader et pionnier de l'industrie, Yadea est bien conscient de l'importance de la R&D. C'est pourquoi des mesures globales en matière d'innovation et de recherche et développement ont été prises respectivement pour ouvrir la voie à l'aboutissement de l'objectif ultime. Et à partir de nos nombreuses réalisations à ce jour et de la rétroaction positive de nos utilisateurs dans le monde entier, nous avons des raisons de croire que nous allons dans une direction ferme et significative pour électriser plus d'aspects de la vie », a-t-il ajouté.

Selon Aska Zeng, Yadea va encore accélérer ses versions de produits et ses technologies pour offrir aux consommateurs du monde entier l'expérience ultime du transport écologique.

À propos de Yadea

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, notamment les motos électriques, les cyclomoteurs électriques, les vélos électriques et les trottinettes électriques. La mission de Yadea consiste à se servir de sa position de leader sur le marché pour inspirer un mouvement vers des solutions de voyage plus écologiques. Sa vision est de créer des solutions de véhicules électriques de premier plan au niveau mondial en développant des technologies innovantes qui respectent et dépassent les normes internationales en matière de sécurité et de qualité.

