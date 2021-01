L'innovation et la croissance continue de NovoEd reconnues par 2021 Fosway 9-Grid™

La principale plate-forme d'apprentissage en ligne collaborative fait ses débuts dans l'analyse annuelle du premier cabinet d'analyse du secteur des ressources humaines en Europe, qui met en lumière l'innovation dans les systèmes d'apprentissage pour l'entreprise

SAN FRANCISCO, 28 janvier 2021 /PRNewswire/ -- NovoEd , qui fournit la principale plate-forme d'apprentissage en ligne collaboratif pour les entreprises, a annoncé aujourd'hui son inclusion en tant qu'acteur potentiel sur la 2021 Fosway 9-Grid™ pour les systèmes d'apprentissage. Cette reconnaissance conforte NovoEd dans son rôle de solution nouvelle et émergente sur le marché européen de l'apprentissage numérique, soulignant la présence croissante de l'entreprise sur le marché de la région.

En réponse à la demande croissante des entreprises européennes, NovoEd s'est imposé comme une solution en ligne essentielle pour les programmes d'apprentissage mondiaux stratégiques et évolutifs, doublant ainsi le taux d'adoption dans la région. La dynamique continue de s'accélérer alors que de plus en plus d'entreprises européennes de premier plan, dont Nestlé, Merlin Entertainments, Volvo et Agility Logistics, se tournent vers NovoEd pour des programmes d'apprentissage sur mesure qui englobent le développement du leadership, l'intégration des employés, l'amélioration des compétences fonctionnelles, etc.

« C'est un honneur d'être reconnu par Fosway aux côtés d'autres leaders du marché européen des systèmes d'apprentissage », a déclaré Scott Kinney, PDG de NovoEd. « Cette reconnaissance valide nos efforts pour aider les entreprises basées en Europe à apprendre, à prospérer et à se connecter au niveau mondial, en particulier à distance. Je suis fier de ce que nous avons accompli l'année dernière, et ravi d'étendre notre soutien aux apprenants en entreprise en Europe et au-delà. »

Fosway Group est le premier cabinet européen d'analyse de l'industrie des ressources humaines, qui se concentre sur la prochaine génération de RH, les talents et l'apprentissage. Depuis plus de 20 ans, il fournit une analyse indépendante du marché aux principales organisations. Le rapport du groupe Fosway 9-Grid™ pour les systèmes d'apprentissage compare différentes solutions sur la base de leurs performances, de leur potentiel, de leur présence sur le marché, de leur coût total de possession et de leurs trajectoires futures sur le marché.

« La croissance du marché des systèmes d'apprentissage ne montre aucun signe de ralentissement dans le sillage de la COVID-19, alors que les organisations s'adaptent à tant de changements », a déclaré David Wilson, PDG de Fosway Group. « S'appuyant sur son expérience américaine, NovoEd est un nouvel entrant innovant sur le marché européen, qui connaît des bouleversements positifs dans son domaine de spécialisation et qui se développe à mesure que les organisations européennes cherchent de nouvelles et meilleures façons d' apprendre de façon collaborative. "

Pour plus d'informations sur la plateforme d'apprentissage collaboratif primée de NovoEd, veuillez consulter le site : https://www.novoed.com/learning-platform/overview/. Les rapports de Fosway 9-Grid™ sont désormais disponibles en ligne : https://www.fosway.com/9-grid/.

À propos de NovoEd

La plate-forme d'apprentissage collaboratif de NovoEd permet aux organisations de concevoir et de fournir un apprentissage expérientiel qui accélère les performances des entreprises à l'échelle mondiale. Depuis la fondation de la société dans le laboratoire d'algorithmes sociaux de Stanford en 2012, des entreprises mondiales, des prestataires de formation de cadres et des sociétés de formation ont fait confiance à NovoEd pour développer des capacités à haute valeur ajoutée par le biais de pratiques et d'applications ciblées, de coaching et de mentorat, et de collaboration de groupe. L'approche éprouvée de NovoEd en matière d'apprentissage connecte divers groupes d'apprenants, de mentors et de dirigeants dans un environnement en ligne à fort impact, libérant ainsi le savoir collectif de votre organisation et permettant d'obtenir des résultats mesurables. Pour en savoir plus, rendez-vous sur novoed.com.

À propos de la Fosway 9-Grid™

Fosway Group est le premier analyste européen du secteur des ressources humaines. La Fosway 9-Grid™ fournit une évaluation unique des principales options d'apprentissage et d'approvisionnement en talents disponibles pour les organisations de l'EMEA. L'analyse, qui en est à sa sixième année, repose sur des recherches indépendantes approfondies et sur les observations du réseau de recherche d'entreprise de Fosway, qui regroupe plus de 150 organisations clientes, dont BP, HSBC, PwC, RBS, Sanofi, Shell et Vodafone.

Pour plus d'informations sur les recherches et les services du groupe Fosway, visitez le site web de Fosway à l'adresse www.fosway.com.

