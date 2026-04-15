L'Oréal Paris destaca el impacto oculto del acoso callejero con su nueva campaña "Missed Opportunities"

Las embajadoras mundiales Eva Longoria, Aja Naomi King y Cara Delevingne se unen a L'Oréal Paris para dar a conocer el impacto que tiene el acoso callejero en las mujeres y cómo el programa Stand Up las ayuda a recuperar su autoestima.

NUEVA YORK, 15 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Con motivo de la Semana Internacional contra el Acoso Callejero, L'Oréal Paris presenta su nueva campaña mundial, Missed Opportunities (Oportunidades Perdidas), una ampliación de su programa Stand Up Against Street Harassment (Alce la voz en contra del acoso callejero), lanzado en 2020 en colaboración con la ONG internacional Right To Be. La campaña de este año destaca las formas generalizadas y, con frecuencia, ocultas en que el acoso callejero limita la libertad de las mujeres, lo que debilita su confianza y disminuye su visibilidad en los ámbitos público, educativo y laboral.

Cada día, el 87% de las mujeres adapta su forma de moverse por el mundo para mantenerse a salvo, y casi 1 de cada 2 mujeres rechazó oportunidades personales, sociales o profesionales por miedo al acoso*. Ello significa dejar pasar ofertas de trabajo, faltar a clases o rechazar invitaciones sociales, no porque no quieran participar, sino porque asistir hace que se sientan en riesgo. El acoso callejero no es solo un momento de incomodidad; es una barrera que impide acceder a oportunidades. Missed Opportunities amplía la misión de L'Oréal Paris de crear una comunidad en la que las mujeres puedan recuperar los espacios y las oportunidades que se merecen, al dotar a las personas con herramientas prácticas para intervenir cuando sean testigos de acoso callejero.

El eje de la campaña, son las embajadoras mundiales de L'Oréal Paris, quienes utilizan su voz para compartir el impacto personal que tiene el acoso callejero y por qué es importante intervenir.

Eva Longoria reflexionó: "Hemos estado organizando nuestras vidas en silencio en torno al miedo, y la mayoría de nosotras ni siquiera podíamos ponerle un nombre a esta situación hasta ahora. Missed Opportunities le pone nombre y Stand Up nos ofrece una manera de crear conciencia y recuperar nuestro poder". Añadió: "Merecemos saber cómo defendernos y merecemos contar con una comunidad que nos apoye. Esta marca y este programa nos apoyan con estas situaciones y por ello me enorgullece formar parte de su comunidad".

El acoso callejero obliga a las mujeres a moverse por los espacios públicos en un estado de alerta constante, lo que, con frecuencia, hace que prioricen su seguridad personal por encima de las oportunidades o la realización personal. Además, esto puede afectar de forma negativa la autoestima de las mujeres. Como compartió Aja Naomi King: "El acoso callejero puede hacernos sentir pequeñas y con miedo a que nos vean, como si el simple hecho de estar en público nos pusiera en peligro. Refuerza la idea de que nuestra seguridad nunca está garantizada, lo que puede destruir la confianza y el sentido de valor personal. No debería ser así. Todas merecemos sentirnos seguras, respetadas y protegidas en los espacios públicos".

Al margen de las experiencias individuales, el acoso callejero tiene consecuencias sociales más amplias, ya que limita la participación en la vida pública, la educación y el mercado laboral. Cara Delevingne destacó el cambio cultural y el poder del apoyo de la comunidad: "No se trata solo de hablar de cambio, sino de ser parte de él. He pasado gran parte de mi vida en sectores en los que, en cierto modo, se esperaba que guardáramos silencio, así que formar parte de algo que anima a la gente a expresarse y que lo respalda con acciones concretas me resulta muy poderoso. Se trata de cambiar la cultura de 'así son las cosas' a 'eso no está bien', y de saber que estamos ayudando a crear espacios más seguros para todos".

Mediante el programa Stand Up Against Street Harassment, L'Oréal Paris continúa con su compromiso de larga data con el fin de empoderar a las mujeres y eliminar las barreras que les impiden reivindicar su autoestima. En colaboración con Right To Be, el programa capacita a las personas en la metodología de las 5 D: distraer, delegar, documentar, demorar y dirigir. Cinco herramientas sencillas y eficaces que sirven como estrategias seguras para apoyar a las personas que sufren acoso.

Hasta la fecha, se ha capacitado a más de 5 millones de personas en 47 países, con el objetivo de llegar a los 6 millones para finales de 2026. Con el lanzamiento mundial de Missed Opportunities, L'Oréal Paris invita a todo el mundo a formar parte de este movimiento. Para obtener más información y realizar la capacitación, visite StandUp-US.com.

Acerca de L'Oréal Paris

L'Oréal Paris es la marca de belleza número uno del mundo, con productos disponibles en 150 países a nivel mundial. Mediante sus productos y servicios innovadores, L'Oréal Paris empodera a todas y cada una de las mujeres para que tomen las riendas de sus vidas, crean en sí mismas, ocupen el lugar que se merecen en la sociedad y generen un cambio. La esencia misma de lo que la marca representa, es el famoso je ne sais quoi francés, una visión empoderadora de la autoconfianza que infunde en cada mujer un profundo sentido de autoestima.

Acerca de Stand Up against street harassment de L'Oréal Paris

En todo el mundo, el 80% de las mujeres ha sufrido acoso callejero, y el 85% de las personas afirma que no existe suficiente capacitación sobre cómo intervenir al presenciarlo. Dado que el acoso callejero va en contra de todo lo que representa L'Oréal Paris, la marca lanzó Stand Up against street harassment en 2020 en colaboración con Right To Be. Este programa se centra en crear conciencia sobre este problema mundial y capacitar a las personas sobre cómo reaccionar de manera segura cuando lo sufren o lo presencian, y se basa en la metodología de las 5 D creada por Right To Be, una ONG internacional experta en la lucha contra el acoso en todas sus formas. La metodología de las 5 D de Right To Be consiste en cinco herramientas sencillas y eficaces para ayudar a las personas a intervenir de forma segura cuando presencian o sufren acoso callejero. Hasta la fecha, se ha capacitado a más de 5 millones de personas en 47 países, con el objetivo de llegar a los 6 millones para finales de 2026.

Acerca de Right To Be

Right To Be es líder mundial en el movimiento para acabar con el acoso. Lo que comenzó como un blog creado por jóvenes para compartir experiencias personales de acoso se convirtió con rapidez en una iniciativa mundial. Right To Be trabaja en las comunidades para comprender el problema, impulsar el diálogo público y desarrollar estrategias innovadoras que den como resultado entornos seguros y acogedores para todos.

*Fuente: Encuesta internacional sobre el acoso sexual en los espacios públicos, realizada por L'Oréal Paris en colaboración con IPSOS, con datos recopilados en 20 países y más de 20,000 participantes, del 5 de noviembre al 21 de diciembre de 2023.

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FUENTE L'Oréal Paris