Este Día Internacional de la Mujer, Gillian Anderson reclama su autoestima en todas las etapas de la vida en "Lessons of Worth" de L'Oréal Paris

NUEVA YORK, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En celebración del Día Internacional de la Mujer, la embajadora global de L'Oréal Paris, Gillian Anderson, presta su voz en la última entrega de Lessons of Worth (Lecciones de valor), la serie continua de testimonios personales de la marca inspirados en el emblemático lema de la marca "Porque tú lo vales".

La actriz y defensora afirma una verdad poderosa: la relevancia y el valor de una mujer no disminuyen con la edad. Inspirada por su mensaje, L'Oréal Paris invita al público a nominar a una Mujer de Valor, con presentaciones que cierran el 8 de marzo, en honor a las mujeres que están marcando una diferencia significativa en sus comunidades.

Hoy en día, el 70 %1 de las mujeres creen que se vuelven invisibles con la edad. Para Gillian Anderson, unirse a Lessons of Worth es una oportunidad para desafiar este y otros estereotipos sobre el envejecimiento y la feminidad: "El mayor error es pensar que una mujer mayor de cincuenta años simplemente no debería intentarlo. Atreverse a salir, a iniciar un negocio, a perseguir los sueños. La gente a menudo ignora la sabiduría y la energía que hemos ganado. En realidad, este es el momento en que muchas mujeres realmente encuentran su poder y brillan. Y esto es exactamente lo que quiero reconocer en mi Lección de valor. Las mujeres mayores de 50 años valen, más que nunca", dice Gillian Anderson.

Basado en el compromiso de larga data de L'Oréal Paris con el empoderamiento y la autoestima de las mujeres, Lessons of Worth ofrece un espacio para que las embajadoras de L'Oréal Paris compartan experiencias definitorias que han dado forma a su confianza y autoestima. Estas reflexiones personales invitan a las mujeres de todo el mundo a reconocer su valor intrínseco y abrazar su auténtico yo.

Anderson se une a otras embajadoras de Lessons of Worth, como Viola Davis, Jane Fonda, Elle Fanning y Kendall Jenner, para promover la misión de la marca de amplificar las voces de las mujeres, desafiar las narrativas limitantes y generar confianza en todas las edades.

Como embajadora de L'Oréal Paris, Anderson refleja la creencia de la marca de que las mujeres merecen sentirse seguras, celebradas y seguras de sí mismas en cada capítulo de sus vidas. Desde The X-Files hasta The Crown, Sex Education y Scoop, su carrera ha inspirado a generaciones a través de sus representaciones de mujeres complejas y empoderadas. Su trabajo continúa desafiando las narrativas culturales en torno a la ambición, la experiencia, la igualdad y la representación.

"La Lección de valor de Gillian Anderson es un poderoso recordatorio para todas las mujeres de que pueden ser quienes quieran, sin importar su edad o creencias y expectativas sociales. Su mensaje es claro: ¡las mujeres son imparables! Este mensaje refleja perfectamente los valores en el corazón mismo de la misión de L'Oréal Paris", afirma Laetitia Toupet, presidenta global de la marca L'Oréal Paris. "En términos más generales, a través deLessons of Worth y las voces de nuestras inspiradoras embajadoras, queremos ayudar a las mujeres a ocupar el lugar que les corresponde en la sociedad, ya sea en un laboratorio, en un set de filmación, en la sala de juntas o liderando en casa, y comenzar una conversación más amplia sobre los problemas que les importan".

Durante más de 50 años, L'Oréal Paris ha defendido la belleza en cada etapa de la vida, fomentando la confianza y desafiando las ideas preconcebidas de la sociedad. Lanzada en 2020, Lessons of Worth continúa sirviendo como una plataforma significativa para que la marca celebre las muchas dimensiones de la belleza y la identidad de las mujeres. A través de las historias de las embajadoras, la iniciativa genera conversaciones globales que generan conciencia e impacto.

El testimonio en video de la Lección de valor de Gillian Anderson se puede encontrar aquí.

Para ver testimonios adicionales en video de las Lecciones de valor de las embajadoras de L'Oréal Paris, visite https://www.lorealparisusa.com/lesson-of-worth.

Para nominar a alguien u obtener más información sobre L'Oréal Paris Women of Worth, visite WomenofWorth.com.

