L'Oréal Paris incorpora a 10 pioneras a su iniciativa filantrópica Women of Worth

En su 19.° año, el programa reconoce a diez mujeres extraordinarias que impulsan el cambio en sus comunidades a través de su labor sin ánimo de lucro

NUEVA YORK, 5 de septiembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, la marca de belleza global número 1 L'Oréal Paris USA anuncia las homenajeadas de Women of Worth 2024 de L'Oréal Paris, reconociendo a 10 increíbles líderes sin ánimo de lucro de todo el país que trabajan para impulsar un cambio positivo para algunos de los problemas más acuciantes de la nación.

En su 19.° año, 2024 L'Oréal Paris Women of Worth representa ahora una increíble red de 190 homenajeadas que defienden una amplia gama de causas y encarnan el compromiso del programa con el empoderamiento. Para amplificar la causa de cada mujer, las 10 galardonadas recibirán una subvención de $25,000 del socio intermediario GlobalGiving, para ayudar a impulsar sus esfuerzos. Además, los galardonados recibirán asesoramiento de L'Oréal Paris sobre cómo mejorar sus esfuerzos empresariales, así como una mayor visibilidad a través de las plataformas nacionales de la marca.

"Cada una de estas mujeres es la encarnación de nuestro lema "Porque tú lo vales"", ha declarado Ali Goldstein, presidenta de L'Oréal Paris USA. "En nuestros casi 20 años de reconocimiento a las mujeres pioneras, nunca deja de sorprenderme cómo seguimos construyendo una sólida comunidad de mujeres fundadoras que están liderando un cambio positivo dentro de sus respectivas industrias".

En colaboración con Points of Light, líder mundial en voluntariado y servicio, y socio de programas sin ánimo de lucro desde hace 18 años, L'Oréal Paris ha seleccionado a:

Danelle Umstead – Salt Lake City, UT ; Fundadora, Sisters in Sports Foundation (SIS): empoderar a las mujeres con discapacidad para que encuentren su lugar en el deporte y fuera de él





; Fundadora, empoderar a las mujeres con discapacidad para que encuentren su lugar en el deporte y fuera de él Hillary Cohen – Los Ángeles, CA; cofundadora/directora general, Every Day Action: redistribuye comidas no utilizadas para ayudar a quienes sufren inseguridad alimentaria en Los Ángeles





Los Ángeles, CA; cofundadora/directora general, redistribuye comidas no utilizadas para ayudar a quienes sufren inseguridad alimentaria en Los Ángeles Jahnavi Rao – Filadelfia, PA; fundador/presidente, New Voters, involucra a estudiantes de secundaria a través de una tutoría no partidista entre iguales para garantizar que la voz de los jóvenes se escuche en la política





Filadelfia, PA; fundador/presidente, involucra a estudiantes de secundaria a través de una tutoría no partidista entre iguales para garantizar que la voz de los jóvenes se escuche en la política Laura Pahules – Phoenix, AZ ; fundadora/presidenta, Control Alt Delete: dota de asistencia de respuesta a crisis para que las personas puedan escapar de situaciones de violencia doméstica





; fundadora/presidenta, dota de asistencia de respuesta a crisis para que las personas puedan escapar de situaciones de violencia doméstica Lisa Hoeve – Grand Rapids, MI ; fundadora/directora general , Hope Pkgs: proporciona "bolsas de primera noche" llenas de artículos de primera necesidad a los niños que entran en el sistema de cuidado de acogida





; fundadora/directora general proporciona "bolsas de primera noche" llenas de artículos de primera necesidad a los niños que entran en el sistema de cuidado de acogida Meymuna Hussein-Cattan – Los Ángeles, CA; fundadora/directora, Fundación Tiyya: empodera a las personas desplazadas con los recursos críticos necesarios para construir nuevas vidas





Los Ángeles, CA; fundadora/directora, empodera a las personas desplazadas con los recursos críticos necesarios para construir nuevas vidas Rania Zuri – Morgantown, WV ; fundadora/directora general, The LITEArary Society: presiona para acabar con la falta de libros para los niños desfavorecidos en edad preescolar





; fundadora/directora general, presiona para acabar con la falta de libros para los niños desfavorecidos en edad preescolar Sheri Mathis – Dallas, TX ; presidenta de Mammogram Poster Girls: ofrece apoyo y recursos para la detección precoz del cáncer de mama a mujeres de escasos recursos





; presidenta de ofrece apoyo y recursos para la detección precoz del cáncer de mama a mujeres de escasos recursos Dra. Tonya Stafford – Dallas, TX ; fundadora/directora ejecutiva, It's Going To Be OK, Inc.: presta servicios y apoyo directos a supervivientes de la trata de seres humanos, teniendo en cuenta los traumas





; fundadora/directora ejecutiva, presta servicios y apoyo directos a supervivientes de la trata de seres humanos, teniendo en cuenta los traumas Wawa Gatheru – Filadelfia, PA; fundadora/directora ejecutiva, Black Girl Environmentalist: capacitar a los jóvenes negros para que se conviertan en la próxima generación de activistas y líderes climáticos

"Ha sido un honor formar parte del proceso de selección de los galardonados de este año y conocer las increíbles causas que han creado estas mujeres", ha declarado la actriz y portavoz de la marca, Aja Naomi King.

Para dar a conocer mejor las organizaciones de las homenajeadas, L'Oréal Paris se ha asociado con el estudio de la marca Courageous de Warner Bros. Discovery para producir una campaña narrativa que destaque la extraordinaria trayectoria y los logros filantrópicos de cada mujer. Estas viñetas de marca se distribuirán en la franja de MAX con publicidad y dirigirán a la audiencia a obtener más información.

Para más información sobre el programa filantrópico, las homenajeadas de este año y mucho más, visite www.WomenofWorth.com, y L'Oréal Paris Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y Pinterest.

Acerca de Points of Light

Points of Light es una organización mundial sin ánimo de lucro y no partidista que inspira, equipa y moviliza a millones de personas para que actúen y cambien el mundo. A través de nuestro trabajo con organizaciones sin ánimo de lucro, empresas y líderes de impacto social, galvanizamos a los voluntarios para satisfacer necesidades críticas. Como la mayor organización del mundo dedicada a aumentar el servicio voluntario, involucramos a casi 4 millones de voluntarios en 38 países para crear comunidades sanas y equitativas en las que todos puedan prosperar. Para más información, visite pointsoflight.org.

Acerca de GlobalGiving

GlobalGiving es una organización sin ánimo de lucro de primer orden que hace que sea fácil y seguro donar a proyectos locales de todo el mundo, al tiempo que proporciona a otras organizaciones sin ánimo de lucro las herramientas, la formación y el apoyo que necesitan para prosperar. Desde 2002, GlobalGiving ha recaudado más de $826 millones de más de 1,7 millones de donantes para 34,000 proyectos en más de 175 países. Para más información, visite www.globalgiving.org

Acerca de L'Oréal Paris Women of Worth

Durante los últimos 19 años, el programa filantrópico insignia de L'Oréal Paris, Women of Worth, ha dado vida al eslogan icónico de la marca, "Because You're Worth It (Porque tú lo vales)", defendiendo a mujeres cuya inquebrantable resistencia, valentía y coraje demuestran el poder de la propia valía.

Cada año, diez fundadores y líderes de organizaciones sin ánimo de lucro de base son reconocidos por su trabajo en una amplia gama de causas benéficas para recibir financiación benéfica, tutoría a través de la red de L'Oréal Paris para construir sus organizaciones y una plataforma nacional para compartir su historia.

Acerca de L'Oréal Paris USA

La división L'Oréal Paris de L'Oréal USA, Inc. es una marca de cuidados de belleza total dedicada a empoderar a la mujer ofreciéndole productos y servicios lujosos e innovadores disponibles en el mercado de masas. El eslogan característico de la marca, "Because I'm Worth It (Porque yo lo valgo)", nació en Estados Unidos en 1973 para celebrar la belleza y la autoestima intrínseca de las mujeres, y durante más de 100 años, L'Oréal Paris ha proporcionado a las mujeres de todo el mundo productos en cuatro grandes categorías de belleza: tintes, cuidado del cabello, cuidado de la piel y cosméticos. Para más información sobre L'Oréal Paris y recibir asesoramiento personalizado, consejos de expertos y contenido exclusivo, visite www.LOrealParisUSA.com o síganos en Instagram (@ LOrealParis), Twitter (@LOrealParisUSA), Facebook (@LOrealParisUSA), TikTok (@LOrealParisUSA) y Pinterest (@LOrealParisUSA).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2496304/LOreal_Women_of_Worth_Logo.jpg

FUENTE L’Oréal Paris USA