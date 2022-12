La 132e Foire de Canton invite les acheteurs internationaux à profiter d'offres « tout compris » pour illuminer l'ambiance du jour de Noël et du nouvel an à venir

GUANGZHOU, Chine, 12 décembre 2022 /PRNewswire/ -- En parfaite harmonie avec les célébrations de fin d'année et de la nouvelle année, soit Noël, le lendemain de Noël et le nouvel an 2023, la 132e édition de la Foire d'importation et d'exportation de Chine (« Foire de Canton » ou « la Foire ») propose aux acheteurs et aux consommateurs du monde entier une série de décorations exquises et de cadeaux pour cette période de Fêtes, enrichissant ainsi l'offre existante avec de nouvelles idées et solutions, et met en contact ses visiteurs avec 1 700 entreprises de sa section Cadeaux et articles de fêtes.

Lors de cette nouvelle édition de la Foire de Canton, Hangzhou Yuguo Import and Export Co., Ltd. (« Yuguo »), une entreprise proposant des produits de haute qualité, axée sur l'industrie de la papeterie et des décorations utilisées pour les Fêtes, expose 199 types de décorations d'éclairage sur le thème de Noël. L'arbre de Noël, le renne, le Père Noël et le bonhomme de neige sont les piliers traditionnels qui, naturellement, plantent le décor. Les décorations sont alors assorties avec des lumières LED de différentes couleurs, ce qui crée une atmosphère de Noël agréable et chaleureuse, avec un choix élargi de possibilités de cadeaux, pour un plaisir d'offrir dans la joie, avec générosité et affection.

New Star Arts & Crafts Co., Ltd. (« New Star »), une entreprise qui se consacre à la conception et à la production de décorations artisanales saisonnières et pour la période des Fêtes, présente plus de 1 200 pièces de décoration de Noël lors de la Foire de Canton : peluches, ornements décoratifs, etc. New Star attache une grande importance à la qualité des produits et à la recherche et au développement innovants, et a obtenu les certifications ISO 9001, ISO 14001, BSCI, SMETA, FSC, entre autres. Ses produits intègrent l'esthétique, la mode, l'innovation et la qualité, et sont très appréciés des acheteurs venus d'Amérique, d'Asie et de différents pays en Europe.

Citons également Chaozhou Loving Home Porcelain Co., Ltd. (« Loving Home Porcelain »). Cette entreprise spécialisée dans la production de produits céramiques du quotidien propose lors de la Foire près de 60 types de vaisselle en céramique d'excellente qualité, dans un style novateur et élégant, « chinois » ou « européen rétro ». Entre autres catégories, Loving Home Porcelain propose une série d'articles de table en céramique, dont l'entreprise assure la conception et la production, et qui intègre également des éléments de Noël. Le succès est au rendez-vous auprès des nombreux acheteurs internationaux.

Le 8 décembre, près de 170 000 articles sont présentés à la Foire virtuelle de Canton afin de montrer aux consommateurs du monde entier le design exquis et la qualité ingénieuse du « Made in China », ouvrant ainsi le champ des possibilités et enrichissant les listes de cadeaux de Noël. Pour en savoir plus sur les cadeaux de Noël à la Foire de Canton, veuillez vous inscrire à https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email ou contactez [email protected] .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1965211/image_5003628_29153351.jpg

SOURCE Canton Fair