La 133.ª Feria de Cantón presenta productos de uso diario con un enfoque en la funcionalidad y el respeto por el medioambiente

CANTÓN, China, 26 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- La segunda fase de la 133.ª Feria de Importación y Exportación de China (Feria de Cantón), que se lleva a cabo del 23 al 27 de abril, presenta una variada selección de productos de uso diario. Centrados en la calidad y la funcionalidad, los compradores pueden explorar una amplia gama de opciones, que incluyen utensilios de cocina, muebles y decoraciones para el hogar, con el fin de mejorar la vida diaria de más personas.

En la exhibición, Guangdong Jinhui Knife and Scissors Incorporated Co., Ltd. (Jinhui) presenta dos nuevos productos que se destacan por su enfoque medioambiental y su funcionalidad. "Nuestro compromiso con la creación de productos ecológicos es nuestra respuesta a la creciente concientización sobre la sustentabilidad mundial", dijo Joe Zhong, director general de Jinhui."Nuestro nuevo producto está fabricado con más del 65% de materiales reciclados, con un diseño sin plástico y una manija de madera proveniente de una zona especialmente plantada para el uso del producto. Al utilizar materiales reciclables y rastreables, nuestro objetivo es reducir nuestro impacto ambiental mientras brindamos a los clientes productos sustentables y de excelente calidad".

Además, la empresa ha desarrollado una tecnología para resolver el problema de la contracción de la manija de madera, lo que garantiza que toda la serie de productos sea totalmente reciclable, rastreable y respetuosa con el medioambiente. El empaque también está hecho de productos biodegradables, lo que enfatiza el concepto reciclable y reduce aún más el impacto ambiental del producto.

Otro producto de Jinhui que ha acaparado mucha atención son los galardonados cuchillos Yinjin de Wangmazi, una marca centenaria propiedad de Jinhui. Estos cuchillos chinos están diseñados para un uso versátil en las cocinas chinas y fueron galardonados con el prestigioso premio iF en 2022.

Bazhou NuoYiEr Display Rack Co., Ltd. (NuoYiEr) es otro expositor destacado que presenta sus últimos productos, incluidas las sillas semicirculares y las nuevas sillas con forma de arco. Las sillas semicirculares están diseñadas para una comodidad duradera, con patas que soportan más peso para mayor durabilidad. Las sillas con forma de arco cuentan con un proceso de recubrimiento por pulverización más maduro, lo que garantiza una vida útil más prolongada del producto.

NuoYiEr, que se especializa en la fabricación de muebles profesionales, ofrece una amplia gama de mobiliario de oficina, hostelería y hogar para satisfacer las diversas necesidades de los clientes. Sus productos son populares en todo el mundo por su diseño sencillo pero práctico y por su excelente calidad, con exportaciones a más de 30 países y regiones. La empresa hace especial hincapié en la tecnología y los equipos de alta tecnología para garantizar una producción precisa y eficiente.

FUENTE Canton Fair

