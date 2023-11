La 134e Foire de Canton tire à sa fin

GUANGZHOU, Chine, 7 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Avec un succès retentissant et une résilience inébranlable, la 134e Foire chinoise à l'importation et à l'exportation (« Foire du Canton », « la Foire ») a pris fin le 4 novembre à Guangzhou, la plateforme en ligne ayant fonctionné sans heurts. « La Foire, dont les réalisations remarquables lui ont valu des éloges généralisés, pour son rôle central dans la promotion de la stabilité et de la structure optimale du commerce extérieur, accélère l'avancement d'une économie mondiale ouverte », a déclaré Xu Bing, porte-parole et directeur général adjoint du China Foreign Trade Centre.

La Foire, un mélange remarquable d'expériences en ligne et hors ligne, a attiré un nombre important d'acheteurs de 229 pays et régions du monde le 3 novembre. Au total, 197 869 acheteurs ont assisté à la foire sur place, soit une augmentation de 53,4 % par rapport à la session précédente. De ce nombre, 63,9 % des acheteurs étrangers, soit 126 343, provenaient des pays qui ont mis sur pied conjointement la Belt and Road Initiative. Qui plus est, 165 entreprises multinationales de premier plan ont organisé la visite des acheteurs à la Foire, notamment Wal-Mart, Tesco, Aldi et AEON.

À la Foire, les participants ont présenté un nombre impressionnant de plus de 2,75 millions expositions sur la plateforme en ligne. Cette gamme diversifiée comprend plus de 700 000 nouveaux produits, environ 110 000 produits intelligents de pointe, plus de 430 000 articles écologiques et à faible émission de carbone et environ 230 000 produits brevetés de façon indépendante. De plus, près de 400 produits exclusifs ont été lancés au cours de la Foire.

Un volume total de transactions d'exportation hors ligne de 22,3 milliards de dollars américains a été réalisé à la Foire de Canton, avec une contribution de 6,35 milliards de dollars américains des marques. En plus de signer des commandes sur place, les acheteurs prennent également des rendez-vous de suivi pour visiter les usines et les ateliers et évaluer la capacité de production, ce qui est synonyme d'une coopération probable accrue à l'avenir.

La Foire de Canton a été un moteur de la croissance économique mondiale, avec 61 événements servant de passerelle d'échange pour promouvoir le commerce mondial et 21 forums thématiques. Le Product Design and Trade Promotion Center (PDC) de la Foire a accueilli 91 entreprises de design de 8 régions et pays différents pour le jumelage du design.

Après la clôture de la Foire de Canton, la plateforme en ligne continuera d'offrir ses services tout au long de l'année. La Foire accueillera également une gamme d'activités de jumelage commercial et axées sur l'industrie, conçues pour répondre à l'offre et à la demande d'approvisionnement. Pour en savoir plus, consultez le site Web officiel de la Foire de Canton ( https://www.cantonfair.org.cn/en-US/posts/646531331412942848 ) ou communiquer avec caiyiyi [email protected] .