La 138e Canton Fair renforce la visibilité mondiale des matériaux spécialisés et des produits chimiques

GUANGZHOU, Chine, 30 octobre 2025 /PRNewswire/ -- La 138e Canton Fair attire l'attention sur les progrès rapides dans le domaine des nouveaux matériaux et produits chimiques. Cette section d'exposition hautement spécialisée attire des acheteurs aux objectifs clairs, qui se concentrent sur la qualité des produits, les performances réelles et la rentabilité - des qualités qui font de ces matériaux et produits la pierre angulaire de l'innovation industrielle.

La Canton Fair a permis aux entreprises des secteurs des nouveaux matériaux et de la chimie d'accroître leur présence internationale et de nouer des partenariats à long terme. Cet appel continue d'attirer de nouveaux participants désireux d'élargir les marchés mondiaux. Parmi eux, un nouvel exposant spécialisé dans les produits maritimes et d'ingénierie personnalisés, tels que les défenses en mousse EVA, les défenses en caoutchouc solide, les équipements de flottabilité et les airbags.

Le directeur général de l'entreprise a exprimé des attentes multiples quant à sa participation à la Canton Fair À court terme, elle vise à tirer parti de son portefeuille de produits innovants pour nouer des liens avec des partenaires mondiaux et introduire les solutions chinoises en matière d'équipements marins intelligents sur les marchés internationaux. À long terme, la foire est considérée comme une plateforme stratégique permettant de mettre en avant les capacités intégrées et de R&D de l'entreprise, de renforcer l'influence de la marque à l'échelle mondiale et de recueillir des informations qui serviront à l'innovation et à la planification stratégique futures.

Un autre exposant qui se démarque est un exposant chevronné dont le portefeuille de produits diversifiés couvre 11 catégories principales, , y compris le traitement de l'eau, le verre et la céramique, et les résines de revêtement. Lors de cette session de la Canton Fair, l'entreprise a présenté des produits de grande valeur, tels que des matériaux en titane de première qualité, des solutions de traitement de l'eau respectueuses de l'environnement et des détergents chimiques à usage quotidien, soulignant ainsi sa compétitivité écologique. En présentant ses capacités de service de bout en bout, depuis l'importation et la transformation des matières premières jusqu'à la distribution, l'entreprise aide les acheteurs mondiaux à mieux comprendre la force de sa chaîne d'approvisionnement intégrée.

L'entreprise, qui a participé à plus de 90 Canton Fair, a mis au point un système complet de marketing numérique qui couvre l'engagement avant la foire, l'interaction sur place et le suivi après la foire. Cette approche s'est avérée très efficace et a permis d'obtenir de bons résultats en matière d'engagement des clients et d'exécution des commandes lors des dernières sessions.

La section "Nouveaux matériaux et produits chimiques" a été introduite lors de la 134e Canton Fair par le biais d'une amélioration stratégique de l'ancienne section "Produits chimiques". De plus en plus d'entreprises dans des domaines connexes profitent de la Canton Fair pour se développer sur les marchés internationaux, entretenir des partenariats à long terme et promouvoir l'application mondiale des nouveaux matériaux fabriqués en Chine.

Pour s'inscrire à la 138e Canton Fair, veuillez cliquer sur https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2808098/image_969985_26608342.jpg