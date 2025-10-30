Ajang 138th Canton Fair Pamerkan Material Khusus dan Bahan Kimia secara Global

Canton Fair membantu banyak perusahaan di sektor material baru dan bahan kimia untuk memperluas jangkauan global mereka serta membangun kemitraan jangka panjang. Berkat keunggulan ini, Canton Fair terus menarik ekshibitor baru yang ingin menembus pasar global. Salah satunya, ekshibitor perdana di Canton Fair yang memproduksi produk kelautan dan alat-alat teknik, seperti pelampung EVA, bumper karet padat, peralatan apung (buoyancy equipment), dan kantong udara (airbag).

Menurut manajer umum yang bekerja di perusahaan tersebut, perusahaannya memiliki ekspektasi besar pada Canton Fair. Dalam jangka pendek, perusahaan ini ingin menawarkan portofolio produk inovatif untuk menjalin kemitraan global dan memperkenalkan solusi peralatan maritim cerdas buatan Tiongkok ke pasar internasional. Dalam jangka panjang, Canton Fair dianggap sebagai platform strategis untuk menampilkan kemampuan riset dan pengembangan (R&D), memperkuat pengaruh merek di pasar global, serta mempelajari tren pasar guna mendukung inovasi dan strategi masa depan.

Ekshibitor berpengalaman lain juga menawarkan keunggulan lewat portofolio produk yang mencakup 11 kategori utama, termasuk pengolahan air, kaca dan keramik, serta resin pelapis. Di Canton Fair tahun ini, perusahaan tersebut memamerkan berbagai produk bernilai tinggi, seperti bahan titanium premium, solusi pengolahan air ramah lingkungan, dan deterjen kimia untuk kebutuhan sehari-hari — membuktikan daya saing produk dalam isu-isu keberlanjutan. Dengan layanan menyeluruh, mulai dari impor bahan baku, pemrosesan, hingga distribusi, pembeli global dapat mempelajari keunggulan rantai pasok perusahaan ini yang terintegrasi.

Sebagai ekshibitor yang telah berpartisipasi dalam Canton Fair hingga lebih dari 90 kali, perusahaan ini telah mengembangkan sistem pemasaran digital terpadu yang mencakup aktivitas prapameran, interaksi di lokasi acara, bahkan tindak lanjut pascapameran. Strategi tersebut efektif meningkatkan interaksi pelanggan dan meraih pesanan.

Area pameran Material Baru dan Bahan Kimia pertama kali diperkenalkan di Canton Fair ke-134. Kini, semakin banyak perusahaan di sektor tersebut yang memanfaatkan Canton Fair untuk memperluas jangkauan di pasar global, membangun kemitraan jangka panjang, dan mendorong tingkat penggunaan material baru buatan Tiongkok di seluruh dunia.

