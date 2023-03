La Aging Wellness Expo de Las Vegas Review-Journal celebra estilos de vida saludables y activos en el South Point Hotel, Casino and Spa

El mayor evento de un día para adultos mayores de la región, presentado por Optum Care Network - Nevada, atraerá a un público récord.

LAS VEGAS, 20 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La mayor Aging Wellness Expo de Nevada para adultos activos mayores de 50 años vuelve para el primer evento estacional del año. La Expos, organizada por el Las Vegas Review-Journal y presentada por Optum Care Network - Nevada, se celebrará en el South Point Hotel, Casino and Spa el sábado 25 de marzo de 2023, de 9 a.m. a 3 p.m.

El acceso a empresas de salud, financieras y de mejoras del hogar y a innumerables recursos es gratuito para los asistentes. Los más madrugadores podrán disfrutar de café patrocinado por Intermountain Healthcare and Select Health y, por la tarde, degustar bocadillos saludables de Comprehensive Cancer Centers. Los mejores expertos y ponentes tratarán temas como la salud cerebral, la vida sana, los exámenes preventivos, los beneficios del ejercicio para los adultos mayores y los aspectos básicos de Medicare.

La Expo da la bienvenida a los patrocinadores, entre los que se incluyen Intermountain Healthcare, Comprehensive Cancer Centers, Humana, CenterWell Senior Primary Care, UMC, Johny Legends y The LGBTQ Center of Southern Nevada. La YMCA del Sur de Nevada ofrece demostraciones en el Center Well Senior Primary Care Active Lounge. El stand de caricaturas, patrocinado por Johnny Legends Mitsubishi, ofrece bocetos gratuitos. El programa de entretenimiento del escenario principal de South Point de este año incluye al cantante Chadwick Johnson y al Melanie Spector Trio, además de una presentación especial del legendario saxofonista Robbie Robinson, quien actuó con Aretha Franklin y Louis Armstrong.

El RJ Village de este año mostrará muchos de sus productos impresos y digitales favoritos del Review-Journal, como rjmagazine, vegasnation.com y la serie de podcasts Mobbed Up. También podrá conocer a periodistas galardonados a lo largo del día, como el caricaturista político ganador de dos premios Pulitzer Michael Ramírez, el editor ejecutivo y vicepresidente sénior Glenn Cook, la jefa de redacción Anastasia Hendrix, el reportero de negocios/juegos y turismo Rick Velotta, el columnista de la página de opinión Victor Joecks, el editor en jefe adjunto de deportes Bill Eichenberger, la reportera de sucesos Sabrina Schnur, el reportero inmobiliario Eli Segall y la reportera de salud Mary Hynes. La presentadora y productora del Review-Journal Carrie Roper actuará como maestra de ceremonias.

Visite AgingwellnessExpo.com para consultar las actualizaciones y los horarios. Siga también a Aging Wellness del Review-Journal en Facebook para obtener noticias e información sobre estilos de vida activos para mayores de 50 años.

Acerca de Optum Care Nevada

Optum Care Nevada es el mayor grupo médico de especialidades múltiples del estado, con más de 350 proveedores locales de atención a la salud a través de Optum Care Specialty Care, Primary Care y Southwest Medical, además de acceso a una amplia red de proveedores comunitarios bajo contrato a través de Optum Care Network - Nevada para pacientes de Medicare Advantage. Para nosotros, el éxito significa la salud y la felicidad de nuestros pacientes. Así es como estamos ayudando a crear un sistema de atención a la salud que funcione mejor para todos. Para más información: optumcare.com/Nevada

Acerca del Review-Journal

Desde 1909, Las Vegas Review-Journal ha sido el medio de comunicación líder en Nevada. A lo largo de los años, ha pasado de ser un periódico galardonado que ofrece noticias locales y comunitarias a abarcar todo el mundo con temas y coberturas de gran alcance. El Review-Journal se ha extendido a plataformas multimedia y digitales a través de su sitio web Reviewjournal.com, que incluye una red de publicaciones especializadas, noticias de última hora, boletines electrónicos, contenidos personalizados, impresión a medida, un estudio de producción y mucho más para satisfacer las necesidades específicas de lectores y anunciantes.

