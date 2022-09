La arritmia cardiaca más frecuente en México, Fibrilación Auricular (FA), afecta a más de medio millón de personas[1]

Las enfermedades del corazón fueron la causa número uno de muertes en México en 2021, con 226 mil 703 decesos.

El 29 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Corazón, y este año adopta el lema " Usa tu corazón para cada corazón".

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- A pesar del gran impacto que tuvo la epidemia de COVID19, en México las enfermedades del corazón todavía son la causa número uno de fallecimientos. Las cifras oficiales más recientes, difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informan que al cierre de 2021 se registraron 226 mil 703 decesos por enfermedades cardiacas; esto significa un aumento de 8 mil muertes por la misma causa, en comparación con las cifras del año anterior[2].

La fibrilación auricular (FA) es la arritmia cardiaca más común, ya que afecta a alrededor de 40 millones de personas en todo el mundo[3]. En México, más de medio millón de personas la padecen, de acuerdo con los archivos de Cardiología de México, por esta razón debe considerarse como un problema de salud pública.

Para crear conciencia entre las personas sobre la importancia del cuidado, diagnóstico temprano y tratamiento de enfermedades del corazón, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y miles de socios promueven cada año la celebración del Día Mundial del Corazón, este año bajo el lema "Usa tu corazón para cada corazón", con la idea de invitar a las personas a cuidar su salud, así como a pensar de forma diferente, tomar las decisiones correctas, actuar con valor y ayudar a los demás[4].

Diagnóstico oportuno de FA

La FA es un factor de riesgo independiente asociado a la mortalidad, por eventos embólicos, insuficiencia cardiaca o muerte súbita. La especialidad de cardiología considera que la identificación y diagnóstico temprano de la FA es de suma importancia para salvar vidas[5].

En muchos pacientes, la FA se presenta como una afección sin síntomas y desafortunadamente la primera manifestación es un accidente cerebrovascular debilitante, una insuficiencia cardiaca o un desmayo profundo. El diagnóstico oportuno, la administración de anticoagulación oral, la terapia de control del ritmo cardiaco son algunos conceptos clave para prevenir estas complicaciones[6], sin embargo, existen una gran variedad de opciones de tratamientos disponibles para la fibrilación auricular, que incluyen el tratamiento mediante un procedimiento denominado Ablación por catéter mediante radiofrecuencia.

"Uno de los terrenos donde existen más dudas es el definir qué tan conveniente resulta someterse a una cirugía, aunque sea poco invasiva, como lo es la ablación por catéter con tecnología de alta precisión. La evaluación de esta opción de tratamiento debe ser acompañada del diagnóstico de un electrofisiólogo, quien es el especialista indicado para detectar de manera certera una FA", explicó Edurne Sandoval, gerente médico de Johnson & Johnson MedTech México.

El médico tratante es quien deberá ayudar al paciente a decidir cuál es la ruta de tratamiento más adecuada.

Para las personas que por primera vez escuchan sobre la Ablación por radiofrecuencia, hay fuentes de información en internet que tienen respaldo científico sólido, pero también un lenguaje y apoyos visuales didácticos, como la página Miarritmia.com. El objetivo central es descartar la presencia de una posible FA, pero también saber que cuando hay un diagnóstico temprano se pueden hacer cambios o abordajes terapéuticos que evitan accidentes que lleven a perder alguna habilidad o a poner en riesgo la vida.

Acerca de las empresas de dispositivos médicos Johnson & Johnson*

Como la empresa de dispositivos médicos más completa del mundo y con un siglo de experiencia, aprovechamos la ciencia y la tecnología para forjar el futuro de la salud y beneficiar incluso a una mayor cantidad de personas en todo el mundo. Con nuestra amplitud, profundidad y alcance sin precedentes en cirugía, ortopedia, visión y soluciones intervencionistas, estamos trabajando para cambiar profundamente la forma en que se brinda la atención. Estamos en esto para toda la vida.

Para más información, visite https://www.jnjmedicaldevices.com/es-419

*Incluye las líneas de negocios de cirugía, ortopedia, visión y soluciones intervencionistas del segmento de dispositivos médicos de Johnson & Johnson.

1Rodríguez-Diez, Gerardo, Márquez, Manlio F., Iturralde-Torres, Pedro, Molina-Fernández de L., Luis G., Pozas-Garza, Gerardo, Cordero-Cabra, Alejandro, & Rojel-Martínez, Ulises. (2020). Joint Mexican position document on the treatment of atrial fibrillation. Archivos de cardiología de México, 90(1), 69-76. Epub 23 de octubre de 2020. https://doi.org/10.24875/acme.m20000096

2INEGI. Estadísticas de defunciones registradas en 2021 (Preliminar). 27 de julio de 2022. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/dr/dr2021_07.pdf

3 Hindricks G, Potpara T, Nikolaos Dagres N, et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2020. doi:10.1093/eurheartj/ehaa61

4 World Heart Federation. World Heart Day. Consultado el 09 de septiembre de 2022. https://world-heart-federation.org/world-heart-day/about-whd/world-heart-day-2022/

5 Rodríguez-Diez, Gerardo, Márquez, Manlio F., Iturralde-Torres, Pedro, Molina-Fernández de L., Luis G., Pozas-Garza, Gerardo, Cordero-Cabra, Alejandro, & Rojel-Martínez, Ulises. (2020). Joint Mexican position document on the treatment of atrial fibrillation. Archivos de cardiología de México, 90(1), 69-76. Epub 23 de octubre de 2020. https://doi.org/10.24875/acme.m20000096

6 Kirchhof P, Camm AJ, Goette A, et al. Early rhythm-control therapy in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2020;383:1305–1316.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1909366/Imagen_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1909367/Imagen_2.jpg

Contacto:

Denisse García,

[email protected]

FUENTE Johnson & Johnson MedTech

SOURCE Johnson & Johnson MedTech