La artista country ganadora del Grammy Lainey Wilson presentará un espectáculo de medio tiempo en el partido del Día de Acción de Gracias de los Dallas Cowboys

Actuación televisada a nivel nacional para dar inicio a la icónica 134ª Campaña Red Kettle del Ejército de Salvación

FRISCO, Texas, 13 de octubre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La ganadora de los premios Grammy, ACM y CMA y actual Artista del Año de ACM y CMA, Lainey Wilson, actuará en vivo en el AT&T Stadium para el Red Kettle Kickoff Halftime Show del Salvation Army durante el partido del Día de Acción de Gracias de los Dallas Cowboys contra los New York Giants, que se transmitirá por Fox. El juego del Día de Acción de Gracias de los Dallas Cowboys se ha convertido en el juego de temporada regular más visto del año, atrayendo a 42 millones de espectadores el año pasado.

Encuentra el comunicado de prensa multicanal interactivo completo aquí: https://www.multivu.com/the-salvation-army/9294951-es-lainey-wilson-red-kettle-campaign-halftime-show-dallas-cowboys

La actuación de Wilson celebrará el motivo de la temporada, con canciones de su nuevo álbum, "Whirlwind", y un invitado sorpresa especial. Los fanáticos deben esperar ver pantalones acampanados, botas y muchas campanas este Día de Acción de Gracias.

El juego del Día de Acción de Gracias marca el inicio oficial de uno de los eventos anuales de recaudación de fondos más grandes y de mayor duración de su tipo, la Campaña Red Kettle. Una tradición de los Cowboys durante 28 años, el espectáculo de medio tiempo pone de relieve a nivel nacional las necesidades de millones durante la temporada navideña y durante todo el año, emitiendo un grito de guerra para donar al Ejército de Salvación. Los fondos recaudados en 2023 apoyaron los servicios para más de 27 millones de personas que viven en Estados Unidos. Con la ayuda de los Dallas Cowboys, el Salvation Army ha recaudado más de $ 3 mil millones desde que comenzó el Red Kettle Kickoff.

"Es un honor seguir los pasos de artistas legendarios como mi amiga Dolly Parton, los Jonas Brothers y Reba, por supuesto, para dar inicio a la icónica Red Kettle Campaign del Salvation Army", compartió Wilson. "Únete a mí en el Red Kettle esta temporada navideña porque realmente podemos hacer más bien cuando nos unimos para servir a los necesitados en nuestras comunidades".

"Artistas como Lainey Wilson representan la próxima generación de modelos a seguir para muchos", dijo Charlotte Jones, directora de marca y copropietaria de los Dallas Cowboys y ex presidenta de la junta asesora nacional de The Salvation Army. "Estamos muy agradecidos de tener su energía y entusiasmo en nuestro escenario nacional este año para resaltar el inicio de Red Kettle y la importancia de retribuir a quienes más lo necesitan".

Con cinco días de donaciones menos esta temporada, se necesitan donaciones al Ejército de Salvación en uno de sus icónicos Red Kettles o en línea para satisfacer las crecientes necesidades de las familias que luchan por llegar a fin de mes. El Ejército de Salvación, el mayor proveedor directo de servicios sociales de la nación, no dejará de trabajar para proporcionar regalos de Navidad, alimentos, refugio y asistencia de alquiler y servicios públicos a millones de personas que luchan esta temporada navideña y más allá, sin importar el costo.

"Los Dallas Cowboys y la Fundación de la Familia Gene y Jerry Jones han sido socios devotos del Ejército de Salvación durante casi 30 años en nuestra misión compartida de cuidar a los más vulnerables en nuestras comunidades", dijo el Comisionado Kenneth G. Hodder, comandante nacional del Ejército de Salvación en los Estados Unidos. "Y una actuación de una artista tan célebre como Lainey Wilson es la forma más maravillosa de comenzar esta importante temporada de donaciones".

Las siguientes opciones están disponibles para aquellos que deseen ayudar a sus vecinos necesitados:

Dona con efectivo, monedas y cheques o digitalmente con Apple Pay, Google Pay, PayPal y Venmo en cualquier Red Kettle en todo el país.

en todo el país. Proporcione regalos de Navidad a los niños de familias locales necesitadas a través del Árbol del Ángel del Ejército de Salvación. También puede comunicarse con su Ejército de Salvación local para ofrecerse como voluntario para distribuir regalos donados de Angel Tree .

. Póngase en contacto con su Ejército de Salvación local para ofrecerse como voluntario en Red Kettle o visite RegisterToRing.com.

o visite RegisterToRing.com. Pídale a Alexa de Amazon que done diciendo: "Alexa, dona al Ejército de Salvación" y luego especificando la cantidad.

Regístrese para recibir una donación de mantenimiento de $ 25 al mes en Give.SalvationArmyUSA.org.

al mes en Give.SalvationArmyUSA.org. Dona criptomonedas, como Bitcoin o Ethereum.

Cada donación se queda en la comunidad para brindar ayuda y esperanza a quienes lo necesitan. Para obtener más información, brindar ayuda u obtener ayuda, visite www.SalvationArmyUSA.org.

Acerca del Ejército de Salvación

El Ejército de Salvación ayudó a casi 27,5 millones de personas en 2023 a superar la pobreza, la adicción y las dificultades económicas predicando el evangelio de Jesucristo y satisfaciendo las necesidades humanas en Su nombre sin discriminación en casi todos los códigos POSTALES. Al proporcionar alimentos, refugio, asistencia para la prevención de desalojos, ayuda de emergencia en casos de desastre, rehabilitación, programas juveniles después de la escuela y de verano, enriquecimiento espiritual y más, el Ejército de Salvación está haciendo el mayor bien en más de 6,400 centros de operación en todo el país. Para obtener más información, visite SalvationArmyUSA.org. Síguenos en X @SalvationArmyUS y #DoingTheMostGood.

Acerca de la Gene and Jerry Jones Family Foundation

En el área del servicio comunitario, la misión de la Dallas Cowboys and Jones Family Foundation se basa en la filosofía de ayudar a aquellos que no tienen la fuerza, los recursos o los medios para ayudarse a sí mismos, con un enfoque principal en una asociación con The Salvation Army. Debido a que la organización de los Cowboys ha disfrutado de un éxito inmenso y sin precedentes, la familia Jones siente una gran obligación de aprovechar la visibilidad, la energía y la celebridad de una de las franquicias deportivas más poderosas del mundo y canalizar estas fuerzas dinámicas hacia el propósito más grande de marcar la diferencia. Reconocida como una de las familias más generosas del mundo, los Joneses cuentan con el talento, las habilidades y los recursos de todos los jugadores, entrenadores, animadores y miembros de la organización de los Cowboys para proporcionar un enfoque único y de vanguardia para el alcance comunitario. Puede encontrar más información sobre los Dallas Cowboys y la Gene and Jerry Jones Family Foundation en https://www.dallascowboys.com.

Acerca de Lainey Wilson

Como artista del año de CMA y ACM, la pionera de la música country Lainey Wilson ha capturado los corazones de los fanáticos de la música, la emoción de la industria y el reconocimiento de sus compañeros, mientras mantiene sus botas firmemente plantadas en el suelo. En medio de un año histórico, Wilson fue anunciada recientemente como coanfitriona en la próxima 58ª edición anual de los Premios CMA junto a Luke Bryan y Peyton Manning, donde está nominada como Artista del Año, Vocalista Femenina del Año, Sencillo del Año ("Watermelon Moonshine"), Video Musical del Año ("Wildflowers and Wild Horses"). Además, Wilson ganó el premio al Mejor Álbum Country ( Bell Bottom Country) en los 66 º Premios Grammy anuales a principios de este año y lanzó su nuevo álbum ampliamente aclamado, Whirlwind, en agosto. Aclamada por The Tennessean como "el mejor lanzamiento de su carrera", Whirlwind debutó en el puesto #8 en la lista Billboard 200 de todos los géneros y en el #13 en la lista de álbumes oficiales del Reino Unido, marcando el primer top 10 y top 15 de Wilson, respectivamente. El álbum ofrece una exploración audazmente honesta de la vida y el viaje de Wilson alrededor del mundo, y presenta su sencillo de radio actual, "4x4xU". Producido por su colaborador Jay Joyce en su estudio de Nashville, Whirlwind revela una colección de canciones diversa pero sonoramente cohesionada, doblando géneros sin dejar de ser fiel a sus raíces occidentales. Wilson crea narrativas que capturan los altibajos de la vida, solidificando su papel como una de las mejores compositoras de su generación.

El prolífico y codiciado compositor también ha obtenido siete éxitos número 1, incluidos "Watermelon Moonshine" y el doble de PLATINO "Heart Like A Truck", además de colaboraciones galardonadas con Cole Swindell ("Never Say Never"), Jelly Roll ("Save Me") y HARDY ("wait in the truck"). Wilson se ha convertido en una triple amenaza dentro del entretenimiento como cantante, compositora y actriz, haciendo su debut como actriz en la temporada 5 de la exitosa serie de Paramount Yellowstone, a la que regresará a finales de este año para su última temporada. A principios de este año, Wilson fue incluida en The Grand Ole Opry por Garth Brooks y Trisha Yearwood, y recientemente escribió y grabó "Out of Oklahoma", su canción original para el éxito de taquilla de Universal, Twisters. Más allá de su arte, las actuaciones en el escenario de Wilson triunfan desde espectáculos con entradas agotadas en América, Australia y Europa hasta festivales de música muy codiciados como Stagecoach, Lollapalooza y Watershed. Este otoño, Wilson continúa su gira norteamericana "Country's Cool Again".

