La Asociación Hispana de Abogados de Dallas designa a Fabiola Segovia, abogada de Hamilton Wingo, miembro de su Directorio

"Me honra ejercer este cargo y continuar trabajando con un grupo de líderes tan dedicados y consumados", declaró Segovia. "Las experiencias y perspectivas de los nuevos miembros de nuestro Directorio nos ayudarán a identificar y ampliar las oportunidades para enseñar sobre el derecho a votar en las comunidades hispanas subatendidas".

Segovia aporta una larga experiencia en materia del derecho a votar y la participación cívica. En particular cabe destacar su reciente labor con la organización sin fines de lucro March to the Polls. Segovia se ofrece voluntariamente como oradora invitada, y así alienta a los estudiantes de último año de secundaria a inscribirse para votar y a involucrarse en su comunidad. En dos años, esta organización ha inscrito a más de 4000 estudiantes de último año de secundaria para ejercer el derecho a votar.

"Estamos sumamente orgullosos de Fabiola por el fervor con que representa a nuestros clientes, y saludamos su dedicación a la comunidad", expresó Chris Hamilton, propietario y socio de Hamilton Wingo, LLP. "Somos dichosos de tenerla en nuestro equipo y apoyamos su continua labor".

Segovia es la ganadora del Premio Estrella de 2019, que se otorga a una estrella en ascenso en la membresía de DHBA que se haya distinguido y haya realizado un aporte a la comunidad hispana y jurídica. Ella es miembro de la Asociación de Abogados Litigantes de Texas (Texas Trial Lawyers Association), de la Asociación de Abogados Litigantes de Dallas (Dallas Trial Lawyers Association), y es el primer abogado del Colegio de Derecho de UNT Dallas que ingresa al Mac Taylor Inn of Court.

Acerca de Hamilton Wingo, LLP

Hamilton Wingo, LLP, es un estudio jurídico litigante especializado en lesiones personales, con sede en Dallas, Texas. Los abogados litigantes se especializan en representar a personas y empresas en pleitos complejos donde hay mucho en juego, y cobran por sus servicios sobre la base de honorarios condicionales. Ellos han obtenido cientos de millones de dólares en fallos y acuerdos de conciliación para sus clientes. Para más información, comuníquese con Jason Hartline llamando al 214.234.7305 o escribiendo a jhartline@hamiltonwingo.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1090536/Fabiola_Segovia.jpg

FUENTE Hamilton Wingo, LLP

