La atleta de Team Toyota Alana Nichols comparte su pasión por la seguridad de los pasajeros infantiles en colaboración con Buckle Up for Life

Video publicado durante la Semana Nacional de la Seguridad del Pasajero, del 22 al 28 de enero, para aumentar la concientización sobre los recursos disponibles para padres/cuidadores

PLANO, Texas, 24 de enero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Alana Nichols, atleta paralímpica tres veces medallista de oro, colaborará con Buckle Up for Life, un programa nacional de seguridad de pasajeros infantiles creado por Toyota y Cincinnati Children's Hospital Medical Center para promover la importancia de la seguridad de los niños al viajar en vehículos.

En un anuncio de servicio público emitido durante la Semana Nacional de la Seguridad del Pasajero (del 22 al 28 de enero), Nichols discute cómo la seguridad del pasajero infantil siempre fue una prioridad para ella, aunque aumentó a un nivel de importancia aún mayor e intensamente personal cuando se convirtió en madre.

"Como atleta paralímpica, es un enorme privilegio tener una plataforma pública desde la cual puedo hablar", señaló Nichols. "Y ahora, como madre, una de mis mayores pasiones es ayudar a los padres y cuidadores a apreciar completamente la importancia de la seguridad de los pasajeros infantiles".

Nichols comparte su historia personal en el PSA, que fue grabado en su casa. Incluye escenas de ella jugando con su hijo de 3 años, Gunnar, así como de ambos conduciendo por su barrio en Reno, Nevada, en su Toyota Sienna.

Dice que uno de los catalizadores para hacer el video fue haberse dado cuenta de que solo uno de cada cuatro asientos infantiles de automóvil está instalado correctamente.

"Me sorprendí mucho cuando escuché esa estadística", expresó. "Pero tal vez no debería haberme impresionado tanto, ya que soy la primera en reconocer que la instalación de los asientos infantiles de automóviles puede ser difícil. Por lo tanto, es importante que las personas sepan que hay un programa disponible, Buckle Up for Life, que puede ayudar a garantizar que el asiento infantil de su automóvil esté instalado correctamente".

A través de eventos comunitarios y recursos en línea, Buckle Up for Life ofrece a los padres y cuidadores la información más reciente para ayudar a encontrar los asientos correctos para sus hijos, así como la forma de instalarlos y usarlos correctamente. El programa también presta asistencia en persona a través de sus agencias locales asociadas.

"La pasión de Alana por la seguridad del pasajero infantil y su alianza con Buckle Up for Life ayudarán a generar conciencia para salvar vidas", comentó Gloria del Castillo, experta en seguridad del pasajero infantil de Cincinnati Children's y especialista sénior en compromiso comunitario para Buckle Up for Life. "Como atleta, madre y miembro del Team Toyota, su mensaje resuena con padres y cuidadores de todo el país".

"Buckle Up for Life se esfuerza por garantizar que las familias tengan los recursos y la educación que necesitan para mantener a sus hijos seguros en la carretera", sostuvo Keith Jones, gerente sénior de Alianzas Estratégicas y Movilidad de Toyota Motor North America. "El apoyo de Alana y su cálido mensaje en video llegarán a miles de familias. Y, en Toyota, compartiremos su mensaje con los miembros del equipo, los clientes y otros socios de Toyota en todo el país".

Una ávida snowboarder durante toda su juventud, en el año 2000 a los 17 años, Nichols se lastimó la espalda mientras intentaba hacer una voltereta hacia atrás en su snowboard. La lesión la dejó paralizada de la cintura hacia abajo, pero rápidamente pasó a practicar deportes adaptados. Compitió en los juegos paralímpicos en cinco ocasiones y fue medallista seis veces. Nichols es la primera competidora olímpica estadounidense en ganar medallas de oro en los Juegos Paralímpicos tanto de verano (baloncesto en silla de ruedas) como de invierno (carreras de esquí alpino).

Acerca de Buckle Up for Life

Buckle Up for Life es un programa nacional de prevención de lesiones para familias, creado por Toyota y Cincinnati Children's Hospital Medical Center en 2004, para ayudar a mantener a los pasajeros infantiles seguros. El programa se asocia con importantes hospitales infantiles, organizaciones comunitarias, gobiernos locales, escuelas y organizaciones sin fines de lucro para enseñar a los padres y a los niños el uso adecuado de los asientos y cinturones de seguridad, así como para proporcionar asientos de automóvil gratuitos a las familias que lo necesiten. Buckle Up for Life ha llegado a más de 180,000 personas en colaboración con más de 600 organizaciones comunitarias en casi 250 ciudades de todo el país, y cada año suma nuevos socios. Solo en una ciudad, el programa casi triplicó el uso adecuado de los asientos infantiles para automóvil entre las familias participantes. Toyota ha proporcionado fondos para más de 90,000 asientos de seguridad infantil para familias que lo necesitan. Para obtener más información sobre Buckle Up for Life, visite www.buckleupforlife.org.

Acerca de Cincinnati Children's

Cincinnati Children's ocupa el tercer lugar en el país en la lista Best Children's Hospitals (mejores hospitales infantiles) 2022-23 de U.S. News & World Report. Cincinnati Children's, un centro médico académico sin fines de lucro establecido en 1883, es reconocido a nivel internacional por mejorar la salud infantil y transformar la prestación de atención médica a través de la investigación, la educación y la innovación. www.cincinnatichildrens.org

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) ha sido parte del tejido cultural de los Estados Unidos durante más de 65 años y está comprometida con el desarrollo de la movilidad sostenible de última generación a través de sus marcas Toyota y Lexus, además de sus casi 1,500 concesionarios.

Toyota emplea directamente a más de 39,000 personas en los Estados Unidos, quienes han contribuido al diseño, la ingeniería y el ensamblaje de más de 33 millones de automóviles y camionetas en sus nueve plantas de fabricación. En 2025, la décima planta de Toyota en Carolina del Norte comenzará a fabricar baterías automotrices para vehículos eléctricos. Con más vehículos eléctricos en la carretera que cualquier otro fabricante de automóviles, Toyota ofrece actualmente 20 opciones de vehículos eléctricos, más que cualquier otro fabricante de automóviles, y presentará más modelos en las salas de exhibición a finales de este año.

Para ayudar a inspirar a la próxima generación a seguir carreras en campos basados en STEM, incluido el de la movilidad, Toyota lanzó su centro de educación virtual en www.TourToyota.com, que ofrece una experiencia inmersiva y la oportunidad de visitar muchas de sus plantas de producción en los Estados Unidos por vía virtual. Este centro también incluye una serie de lecciones y planes de estudio basados en STEM gratuitos a través de los socios de la Fundación Toyota USA, excursiones virtuales y mucho más. Para obtener más información acerca de Toyota, visite www.ToyotaNewsroom.com.

