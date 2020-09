LA Auto Show verplaatst naar mei 2021

Vanwege COVID-19 wordt de LA Auto Show verschoven naar 21-31 mei 2021. De nieuwe data in het voorjaar vallen samen met het Memorial Day Weekend en dat biedt interessante nieuwe mogelijkheden voor de consument en partners.

LOS ANGELES, 4 september 2020 /PRNewswire/ -- De LA Auto Show® , de autobeurs die jaarlijks plaatsvindt in het Los Angeles Convention Center, wordt met zes maanden verschoven naar het voorjaar van 2021. De LA Auto Show® stond oorspronkelijk gepland voor 20-29 november van dit jaar, maar de beurs voor het grote publiek zal nu van 21 tot 31 mei 2021 plaatsvinden. De voor 18 en 19 november van dit jaar geplande persdagen (ook bekend onder de naam AutoMobility LA™) worden verschoven naar 19 en 20 mei 2021.

"We stellen de ondersteuning in dezen van het LA Convention Center, de stad Los Angeles en onze partners in de automobielbranche bijzonder op prijs," aldus Lisa Kaz CEO van de LA Auto Show. "Memorial Day Weekend is een uitstekend moment voor activiteiten in de open lucht en de presentatie van nieuwe producten. Het lenteweer in LA biedt de beursorganisatie tal van nieuwe mogelijkheden."

De beurs is als drijvende kracht achter de verkoop van nieuwe auto's van essentieel belang voor de economie van Los Angeles. De nieuwe data zorgen voor een meer dan noodzakelijke boost voor de lokale dealers in deze moeilijke tijden. "We zijn ongelooflijk benieuwd wat de data in mei de LA Auto Show zullen brengen. De Memorial Day Holiday is van oudsher een belangrijk moment voor onze dealers. We verheugen ons enorm op het enthousiasme dat de beurs altijd losmaakt bij de consument die er ieder jaar naar uitkijkt om de nieuwste voertuigen met eigen ogen te kunnen ontdekken en ervaren," aldus David Ellis, President van de Greater Los Angeles New Car Dealers Association (GLANCDA).

Om de jarenlange reputatie van vooraanstaande internationale autobeurs hoog te houden, kunnen de bezoekers ook tijdens deze editie kennismaken met de nieuwste en hotste voertuigen. Daarnaast kunnen ze interactieve exposities bijwonen, testritten maken en deelnemen aan activiteiten in de open lucht. De organisatoren hechten er weliswaar aan om een onvergetelijke en leuke beleving te bieden, maar het welzijn van de bezoekers en de gemeenschap blijft hun topprioriteit.

De eerste Los Angeles Auto Show ( LA Auto Show®) werd in 1907 georganiseerd en de show groeide uit tot een van 's werelds meest vooraanstaande autoshows. De iconische beurs vindt in 2021 plaats tussen 21-31 mei in het Los Angeles Convention Center. AutoMobility LA, de pers- en handelsdagen staan gepland voor 19-20 mei 2021. Tijdens AutoMobility LA worden nieuwe en baanbrekende innovaties op het gebied van voertuigen en technologie gelanceerd, en worden de internationale media en professionals uit de branche op de hoogte gebracht van belangrijke strategische mededelingen. De LA Auto Show wordt ondersteund door de Greater LA New Car Dealers Association en de organisatie is in handen van ANSA Productions. Voor het laatste nieuws en meer informatie over de show kunt u de LA Auto Show volgen via Twitter, Facebook en Instagram, meld u ook aan voor de alerts op: http://www.laautoshow.com/. Kijk voor meer informatie over AutoMobility LA op: http://www.automobilityla.com/ en volg AutoMobility LA via Twitter, Facebook of Instagram.

