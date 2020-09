Le LA Auto Show a été reporté au mois de mai 2021

En raison de la pandémie de COVID-19, le LA Auto Show est désormais prévu du 21 au 31 mai 2021. Les nouvelles dates du printemps, qui correspondront au week-end du Memorial Day, offriront de nouvelles perspectives attrayantes pour les consommateurs et les partenaires.

LOS ANGELES, 4 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Le LA Auto Show®, qui se tient chaque année au Los Angeles Convention Center, sera reporté de six mois et aura lieu au printemps 2021. Prévue dans un premier temps du 20 au 29 novembre 2020, cette manifestation publique se déroulera désormais du 21 au 31 mai 2021. Les journées de presse (également connues sous le nom d'AutoMobility LA™) ont été reprogrammées des 18 et 19 novembre 2020 aux 19 et 20 mai 2021.

« Nous apprécions beaucoup l'appui continu du LA Convention Center, de la ville de Los Angeles et de tous nos partenaires automobiles », a déclaré Lisa Kaz, PDG du LA Auto Show. « Le week-end du Memorial Day est une date idéale pour dynamiser les activités de plein air et les lancements de produits. Le climat de Los Angeles offre de nouvelles perspectives attrayantes pour un salon de printemps. »

Les nouvelles dates du salon donnent un coup de pouce indispensable aux concessionnaires locaux à un moment critique, et constituent une force essentielle dans l'écosystème de vente de voitures neuves, vitale pour l'économie de Los Angeles. « Nous sommes très heureux que le LA Auto Show se déroule en mai. La période de vacances du Memorial Day est toujours importante pour nos concessionnaires. Nous sommes impatients de connaître l'engouement que le salon suscitera chez les consommateurs, qui ont hâte de découvrir les véhicules les plus récents, en direct et en personne », a dit David Ellis, président du Greater Los Angeles New Car Dealers Association (GLANCDA).

Conformément à sa réputation de longue date en tant qu'événement automobile mondial de premier plan, les participants peuvent s'attendre à y trouver les véhicules les plus récents et inédits et vivre une expérience immersive grâce à des expositions interactives, des tests de conduite et des activités de plein air. Tout en continuant à créer une expérience mémorable et agréable, le bien-être du public et de la communauté en général reste la priorité absolue des organisateurs du salon.

À propos du LA Auto Show :

Créé en 1907, le LA Auto Show®, l'un des principaux salons automobiles au monde et emblème apprécié de la ville de Los Angeles, se tiendra du 21 au 31 mai 2021 au Los Angeles Convention Center. L'AutoMobility LA, les journées de presse et de transactions du salon, se déroulera les 19 et 20 mai 2021. L'Automobility LA est le lieu où le secteur automobile dévoile de nouveaux véhicules révolutionnaires et des innovations technologiques, et fait des annonces stratégiques devant les médias et les professionnels du secteur, venus du monde entier. Le LA Auto Show compte avec le soutien de la Greater LA New Car Dealers Association et est géré par ANSA Productions. Pour connaître les toutes dernières actualités et informations sur le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter, Facebook ou Instagram et inscrivez-vous sur http://www.laautoshow.com/ pour recevoir des alertes. Pour en savoir plus sur l'Automobility LA, rendez-vous sur http://www.automobilityla.com/ et suivez l'AutoMobility LA sur Twitter, Facebook ou Instagram.

Contact avec la presse :

Jonathan Lowe

Directeur général du marketing

LA Auto Show / AutoMobility LA

Téléphone : 213.666.9068

Courrier électronique : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1248285/LA_Auto_Show_and_AutoMobility_LA_Lock_Up_Logo.jpg

Related Links

http://www.laautoshow.com



SOURCE LA Auto Show