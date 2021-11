La banque interaméricaine de développement conduit les banques multilatérales de développement à stimuler les investissements basés sur la nature

« Le capital naturel est essentiel après cette pandémie de COVID-19 pour l'Amérique latine, les Caraïbes et le monde entier. Il permet de créer des emplois, de générer des revenus, de mobiliser des investissements du secteur privé et de protéger de manière résiliente les services écosystémiques essentiels. C'est pourquoi la BID a redoublé d'efforts dans le domaine du changement climatique et de la biodiversité au cours de l'année écoulée, et que cela constitue un pilier essentiel de notre Vision 2025 pour le rétablissement de la région », a déclaré M. Claver-Carone.

L'engagement des BMD repose sur cinq piliers :

Le leadership : définir des approches stratégiques institutionnelles pour intégrer davantage la nature dans les analyses, les évaluations, les investissements et les opérations d'ici 2025 ;

définir des approches stratégiques institutionnelles pour intégrer davantage la nature dans les analyses, les évaluations, les investissements et les opérations d'ici 2025 ; Encourager les investissements « positifs pour la nature » : développer des projets et des instruments de financement pour soutenir l'activité économique qui cherche à inverser les facteurs de destruction de la nature et à promouvoir sa protection et sa régénération ;

développer des projets et des instruments de financement pour soutenir l'activité économique qui cherche à inverser les facteurs de destruction de la nature et à promouvoir sa protection et sa régénération ; Favoriser les synergies aux niveaux national et régional : encourager les secteurs public et privé ainsi que les organisations internationales à travailler ensemble et aider les gouvernements à réviser leurs stratégies et plans d'action nationaux en matière de biodiversité ;

encourager les secteurs public et privé ainsi que les organisations internationales à travailler ensemble et aider les gouvernements à réviser leurs stratégies et plans d'action nationaux en matière de biodiversité ; Valoriser la nature pour guider la prise de décision : Utiliser les outils existants et nouveaux pour que les clients des secteurs public et privé puissent mieux valoriser, gérer durablement, protéger et restaurer la nature et ses atouts afin d'obtenir des avantages en termes de développement ;

Utiliser les outils existants et nouveaux pour que les clients des secteurs public et privé puissent mieux valoriser, gérer durablement, protéger et restaurer la nature et ses atouts afin d'obtenir des avantages en termes de développement ; Rendre compte : aligner les objectifs et développer des outils et des méthodologies de collaboration pour suivre les investissements « positifs pour la nature » dans les portefeuilles et améliorer les rapports publics sur les efforts et les initiatives visant à intégrer la nature dans les analyses et les opérations.

Les BMD qui ont signé la déclaration avec la BID sont le Groupe de la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, la Banque de développement des Caraïbes, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque européenne d'investissement, la Banque islamique de développement et le Groupe de la Banque mondiale. La déclaration est disponible ici.

Hier, la BID a annoncé que ses prêts et projets seront entièrement alignés sur l'accord de Paris sur le climat d'ici 2023.

Contact pour les médias

Janaina Goulart

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1677114/MCC_World_Leaders_Summit.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1677113/Inter_American_Development_Bank_Logo.jpg

Related Links

http://www.iadb.org



SOURCE Inter-American Development Bank (IDB) Group