Forum FinnLAC 2025 : le Groupe de la BID encourage l'innovation financière pour stimuler la croissance en Amérique latine et dans les Caraïbes

MIAMI, 7 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le FinnLAC Forum 2025, le premier sommet régional sur l'innovation financière du Groupe de la Banque interaméricaine de développement (Groupe de la BID), a ouvert la voie à l'avenir de la croissance et du développement en Amérique latine et dans les Caraïbes avec deux jours de discussions de haut niveau à Miami qui ont rassemblé des centaines d'autorités, de chefs d'entreprise et d'acteurs clés de plus de 30 pays.

Dans toute l'Amérique latine et les Caraïbes, le paysage financier est transformé par l'innovation. La région compte aujourd'hui plus de 3 000 entreprises fintech actives dans 26 pays, tandis que les systèmes de paiement numérique ont dépassé les 64 milliards de transactions en 2024. Mais si l'accès au financement s'est considérablement élargi ces dernières années, cela ne suffit pas. La prochaine frontière est celle de la santé financière : il s'agit de faire en sorte que les personnes et les entreprises puissent utiliser les services financiers pour renforcer leur stabilité, leur résilience et leur prospérité à long terme.

Le Forum a réuni des personnalités influentes telles que James Scriven, directeur général d'IDB Invest, Michael Schlein, président et directeur général d'Accion, Sophie Sirtaine, directrice générale du CGAP, Andrés Vásquez, directeur général de Nequi, et Shu Nyatta, cofondateur et directeur général de Bicycle Capital. Ces leaders de premier plan ont été rejoints par des représentants de la SFI, de la FMO, de la Sparkassenstiftung et des associations régionales de fintech, soulignant le rôle du Forum en tant que plateforme de premier plan pour façonner l'avenir de la finance en Amérique latine et dans les Caraïbes.

« Au sein du Groupe de la BID, nous favorisons l'innovation, l'investissement et les opportunités, en aidant le secteur privé à transformer le potentiel de la région en une croissance durable et inclusive. Nous mettons en relation les idées et les personnes des marchés mondiaux avec l'Amérique latine et les Caraïbes afin d'ouvrir de nouvelles perspectives de développement économique et social », déclare James Scriven, CEO d'IDB Invest.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2814983/IDB_Group_Logo.jpg