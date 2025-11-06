- Foro FinnLAC 2025: IDB Group impulsa la innovación financiera para impulsar el crecimiento en Latinoamérica y el Caribe

MIAMI, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Foro FinnLAC 2025, la principal cumbre regional del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (IDB Group) sobre innovación financiera, allanó el camino para el futuro del crecimiento y el desarrollo en Latinoamérica y el Caribe con dos días de debates de alto nivel en Miami que reunieron a cientos de autoridades, líderes empresariales y actores clave de más de 30 países.

En toda Latinoamérica y el Caribe, el panorama financiero se está transformando gracias a la innovación. La región cuenta ahora con más de 3.000 empresas fintech activas en 26 países, mientras que los sistemas de pago digital superaron los 64.000 millones de transacciones en 2024. Sin embargo, aunque el acceso a la financiación se ha ampliado considerablemente en los últimos años, no es suficiente. La próxima frontera es la salud financiera: garantizar que las personas y las empresas puedan utilizar los servicios financieros para generar estabilidad, resiliencia y prosperidad a largo plazo.

El foro contó con la participación de voces influyentes como James Scriven, consejero delegado de IDB Invest; Michael Schlein, presidente y consejero delegado de Acción; Sophie Sirtaine, consejera delegada de CGAP; Andrés Vásquez, consejero delegado de Nequi; y Shu Nyatta, cofundador y consejero delegado de Bicycle Capital. A estos líderes de primer nivel se unieron altos representantes de la CFI, FMO, Sparkassenstiftung y asociaciones regionales de tecnología financiera, lo que subrayó el papel del foro como plataforma de primer orden para configurar el futuro de las finanzas en Latinoamérica y el Caribe.

«En IDB Group aprovechamos la innovación, la inversión y las oportunidades, ayudando al sector privado a convertir el potencial de la región en un crecimiento sostenible e inclusivo. Conectamos ideas y personas de los mercados globales con Latinoamérica y el Caribe para abrir nuevas oportunidades de desarrollo económico y social», afirmó James Scriven, consejero delegado de IDB Invest.

