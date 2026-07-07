La Banque Royale du Canada (RBC) nomme Sian Hurrell et Robin Beer comme codirecteurs généraux afin d'accélérer sa croissance en Europe

La nouvelle direction renforce l'ambition d'expansion européenne de la RBC

LONDRES, 7 juillet 2026 /PRNewswire/ -- La Banque Royale du Canada a annoncé aujourd'hui la nomination de Sian Hurrell et Robin Beer comme codirecteurs généraux de RBC Europe Limited (RBCEL). Ces nominations s'inscrivent dans la stratégie de la RBC visant à accélérer la croissance de l'ensemble de ses opérations en Europe et à tirer pleinement parti des possibilités offertes par son portefeuille d'activités combinées dans la région.

Dans le cadre de leurs fonctions élargies, Sian Hurrell et Robin Beer définiront l'orientation stratégique pour toute la région et travailleront avec l'équipe de direction pour assurer à la RBC une croissance durable. Ils seront également chargés de la gouvernance et de la surveillance réglementaire des activités de la RBC liées aux marchés de capitaux et à la gestion de patrimoine en Europe. Tous deux conserveront leurs fonctions actuelles de responsable des marchés de capitaux européens et de responsable des ventes mondiales et de la gestion des relations avec la clientèle pour Sian Hurrell, ainsi que de directeur général de RBC Gestion de patrimoine Europe pour Robin Beer.

La RBC a mis en place une solide plateforme européenne couvrant ses trois secteurs d'activité : la gestion d'actifs, les marchés de capitaux et la gestion de patrimoine. Son fonctionnement repose sur la collaboration, animée par une ambition commune : générer les résultats qui serviront la croissance de ses clients. La banque a progressivement développé ses activités sur les marchés de capitaux, tant au niveau des segments de clientèle que des zones géographiques, en se concentrant sur les domaines dans lesquels elle dispose d'un avantage concurrentiel évident. Des investissements substantiels dans la gestion de patrimoine, notamment l'intégration de Brewin Dolphin, ont permis à la RBC de se hisser parmi les cinq premiers prestataires du Royaume-Uni.

« Avec l'intégration de RBC Brewin Dolphin, le Royaume-Uni et l'Europe occupent une place importante dans nos ambitions de croissance mondiale, et nous nous attachons à consolider notre présence sur ce marché », déclare Neil McLaughlin, directeur de la gestion de patrimoine au sein du groupe RBC. « À une époque marquée par des changements mondiaux dans le domaine du commerce et par un marché fragmenté, la RBC aspire à fournir des analyses et des conseils fiables à un nombre toujours accru de clients dans toute la région. »

« Après de nombreuses années de développement et d'investissement, nous sommes prêts à accélérer nos ambitions de croissance en Europe », commente Derek Neldner, directeur des marchés de capitaux au sein du groupe RBC. « Nous disposons de trois entités européennes robustes, d'une réputation de fiabilité, d'une assise financière enviable et de collaborateurs d'exception. En travaillant de manière cohérente dans toute la région, nous tirerons parti de la conjugaison de nos atouts pour stimuler la croissance, servir davantage de clients et gagner des parts de marché. »

Relations avec la presse :

Louisa Fairman [email protected] +44 7885 824 400

À propos de la RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière d'envergure mondiale qui adopte une approche axée sur des objectifs et guidée par des principes pour atteindre des performances de premier plan. Notre succès repose sur nos plus de 101 000 collaborateurs, qui mettent à profit leur imagination et leur perspicacité pour donner vie à notre vision, à nos valeurs et à notre stratégie, afin que nous puissions aider nos clients à réussir et la collectivité à prospérer. Première banque du Canada, et l'une des plus grandes du monde en matière de capitalisation boursière, nous nous fondons sur un modèle économique diversifié et axé sur l'innovation pour proposer une expérience exceptionnelle à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur rbc.com.

La RBC en Europe

Depuis l'ouverture du premier bureau à Londres en 1910, la RBC est un partenaire de confiance pour les entreprises, les institutions et les particuliers fortunés. Nous comptons aujourd'hui plus de 5 400 collaborateurs répartis dans 11 pays à travers l'Europe.

Forts d'une connaissance approfondie des marchés européens, nous allions notre perspective mondiale à notre expérience locale afin de fournir à nos clients des conseils d'experts et des solutions sur mesure dans quatre domaines clés : banque, investissements, gestion de patrimoine et marchés des capitaux. En plaçant nos clients au cœur de nos activités et en nous appuyant sur la solidité de notre société mère, la RBC, nous proposons ces solutions par l'intermédiaire de trois entités dans la région :

RBC BlueBay Asset Management

Un gestionnaire d'actifs dynamique qui met à disposition ses compétences et des solutions d'investissement dans un large éventail de classes d'actifs, en particulier les titres à revenu fixe, les actions et les actifs alternatifs. Nous aidons nos clients à s'orienter sur des marchés complexes en leur apportant les connaissances et les idées nécessaires pour structurer leurs décisions d'investissement et optimiser la rentabilité de leur portefeuille.

RBC Marchés des capitaux

Une banque d'investissement mondiale de premier plan. Du financement par actions et par emprunt aux fusions et acquisitions, nous aidons nos clients à se frayer un chemin dans les méandres des marchés européens et mondiaux grâce à un conseil tourné vers l'avenir, à des produits et services innovants, ainsi qu'à notre attachement à l'excellence d'exécution.