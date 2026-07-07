RBC benoemt Sian Hurrell en Robin Beer als co-CEO's om de Europese groei te versnellen

Nieuw leiderschap versterkt de inzet van RBC voor Europese uitbreiding

LONDEN, 7 juli 2026 /PRNewswire/ -- Royal Bank of Canada (RBC) maakte vandaag de benoeming bekend van Sian Hurrell en Robin Beer als co-CEO's van RBC Europe Limited (RBCEL). De benoemingen weerspiegelen de strategie van RBC om de groei van zijn Europese activiteiten te versnellen en de kansen uit zijn gecombineerde bedrijfsportefeuille in de regio te maximaliseren.

In hun uitgebreide rollen zullen Sian en Robin de strategische richting in de hele regio bepalen en samenwerken met het leiderschapsteam om een duurzame groei voor RBC te realiseren. Zij zullen ook verantwoordelijk zijn voor het bestuur en het toezicht op de kapitaalmarkten en de vermogensbeheersactiviteiten van RBC in Europa. Beiden zullen hun huidige functies als hoofd van Capital Markets Europe en hoofd van Global Sales & Relationship Management en CEO van RBC Wealth Management Europe behouden.

RBC heeft een sterk Europees platform opgezet dat zijn drie bedrijfsonderdelen Asset Management, Capital Markets en Wealth Management omvat. De fundamenten zijn gebouwd voor samenwerking, ondersteund door een gedeelde ambitie om resultaten te creëren voor klanten die hen helpen groeien. De bank heeft haar kapitaalmarkten-activiteiten gestaag uitgebreid naar alle klantsectoren en geografische gebieden, waarbij zij zich richt op de gebieden waar zij een duidelijk recht heeft om te winnen. Door aanzienlijke investeringen in Wealth Management, met name de integratie van Brewin Dolphin, is RBC een van de vijf grootste aanbieders in het Verenigd Koninkrijk geworden.

"Met de integratie van RBC Brewin Dolphin zijn het Verenigd Koninkrijk en Europa een belangrijk onderdeel van onze wereldwijde groeiambities en zijn we gericht op het opbouwen van onze aanwezigheid in de markt", aldus Neil McLaughlin, Group Head, RBC Wealth Management. "In een tijd van wereldwijde verandering rond handel en in een gefragmenteerde markt richt RBC zich op het verstrekken van betrouwbaar inzicht en advies aan meer klanten in de hele regio".

"Na vele jaren van bouwen en investeren zijn we klaar om onze groeiambities in Europa te versnellen", zei Derek Neldner, Group Head, RBC Capital Markets. "We hebben drie sterke Europese bedrijven, een betrouwbare reputatie, benijdenswaardige financiële kracht en toptalent. Door samenhangend in de hele regio te werken, zullen we onze gecombineerde schaalgrootte gebruiken om groei te stimuleren, meer klanten te bedienen en marktaandeel te winnen."

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Over RBC

Royal Bank of Canada is een wereldwijde financiële instelling met een doelgerichte, door principes geleide benadering om toonaangevende prestaties te leveren. Ons succes komt van de meer dan 101.000 werknemers die hun verbeeldingskracht en inzichten optimaal gebruiken om onze visie, waarden en strategie tot leven te brengen, zodat we onze klanten en gemeenschappen kunnen helpen bloeien. Als de grootste bank van Canada en een van de grootste ter wereld op basis van marktkapitalisatie, hebben we een gediversifieerd bedrijfsmodel met een focus op innovatie en het bieden van uitzonderlijke ervaringen aan onze meer dan 19 miljoen klanten in Canada, de VS en in 27 andere landen. Lees meer op rbc.com.‎

RBC in Europa

Sinds de opening van ons eerste kantoor in Londen in 1910 is RBC een betrouwbare partner voor bedrijven, instellingen en zeer gefortuneerde personen. Tegenwoordig hebben we meer dan 5400 medewerkers in 11 landen in Europa.

Met een diepgaand begrip van de Europese markten combineren we wereldwijd inzicht met lokale kennis om klanten deskundig advies en op maat gemaakte oplossingen te bieden op vier belangrijke gebieden: bankieren, investeringen, vermogensbeheer en kapitaalmarkten. Door onze klanten centraal te stellen in wat we doen en ondersteund door de kracht van onze moedermaatschappij, RBC, leveren we deze oplossingen via drie bedrijven in de regio:

RBC BlueBay Asset Management

Een actieve vermogensbeheerder met expertise en beleggingsoplossingen in een reeks vaste inkomens-, aandelen- en alternatieve vermogenscategorieën. We helpen klanten om door complexe markten te navigeren door hun kennis en ideeën te verstrekken om hun investeringsbeslissingen vorm te geven en hun rendement op hun portefeuille te verbeteren.

RBC Capital Markets

Een toonaangevende wereldwijde investeringsbank. Van aandelen- en schuldfinanciering tot fusies en overnames, we helpen klanten om door de complexiteit van de Europese en wereldwijde markten te navigeren door middel van toekomstgericht advies, innovatieve producten en diensten en een verbintenis tot uitmuntendheid in uitvoering.