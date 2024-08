La BBC et TVU ont révolutionné la couverture des élections britanniques en ingérant 369 flux en direct dans une plateforme de production dans le cloud innovante.

La BBC a battu tous les records de diffusion en direct lors des élections générales de 2024. "C'était la BBC à son meilleur niveau, offrant à nos téléspectateurs un journalisme authentique, transparent, dévoilant les coulisses" Jonny McGuigan, rédacteur en chef à la BBC



CUPERTINO, Californie, 7 août 2024 /PRNewswire/ -- La BBC, en collaboration avec TVU Networks, a transformé la couverture des élections générales britanniques de 2024 en déployant une plateforme basée dans le cloud qui a géré 369 flux en direct en provenance de tout le Royaume-Uni. Ces flux ont été intégrés au iPlayer de la BBC, au site web de BBC News et affichés sur un écran mosaïque virtuel du studio principal au siège de la BBC à Londres, atteignant un pic d'audience de 4,6 millions de téléspectateurs.

Grâce à l'application TVU Anywhere, la BBC a envoyé des kits de streaming mobiles personnalisés sur chaque lieu de vote, permettant ainsi une couverture rapide et écologique sans avoir recours à des installations de diffusion traditionnelles. En outre, TVU Search a été utilisé pour ingérer et enregistrer des centaines de flux en direct dans le cloud, permettant de gérer et rejouer instantanément les moments critiques de l'élection.

"Cette approche a non seulement permis de respecter les plus hautes normes de qualité de la BBC, mais elle a également inauguré une méthode révolutionnaire de couverture des élections qui aurait été pratiquement impossible avec des outils broadcast traditionnels", a déclaré Geraint Thomas de BBC News. "La plateforme dans le cloud de TVU nous a permis d'augmenter sans limites le nombre de flux et de gérer les pics de trafic de manière fluide sans investir dans du matériel supplémentaire. Cette innovation à la fois éditoriale et technologique a transformé l'expérience des téléspectateurs, en rapprochant ceux-ci du processus de dépouillement des votes et en établissant une nouvelle référence en matière de couverture des élections".

La couverture régionale a été améliorée grâce à TVU Partyline, qui a permis de personnaliser les émissions pour les différentes régions du Royaume-Uni. "Nous avons fourni la couverture électorale la plus personnalisée jamais réalisée en vidéo en direct. Dans tout le Royaume-Uni, où que vous regardiez, vous pouviez voir la démocratie en action, en direct", a déclaré Jonny McGuigan. Cette grande accessibilité a permis d'assurer une couverture complète sur les plateformes numériques et linéaires.

L'intégration des sorties IP et SDI via la plateforme TVU a permis une transmission fluide entre les différents médias. Geraint ajoute : "En quelques semaines, nous avons réussi à réaliser ce que nous pensions prendre des mois à développer, en intégrant la plateforme dans le cloud de TVU à nos flux de travail sur site à moindre coût".

Paul Shen, PDG de TVU Networks, a déclaré : "Il s'agit d'innover ensemble et de redéfinir les limites de la technologie de télédiffusion. Cette collaboration témoigne de ce qu'il est possible de faire lorsque nous unissons nos forces. L'avenir du broadcast est déjà là, offrant un modèle accessible et durable qui ouvre des possibilités infinies de narration pour les audiences du monde entier".

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2463697/BBC_and_TVU_Revolutionised_UK_Election_Coverage_ingesting_369_live_feeds_into_an_innovative_Cloud_Pr.jpg