Wahlberichterstattung neu gedacht: Die BBC und TVU Networks setzen auf Cloud-Lösungen und 369 Live-Feeds

Während der Parlamentswahlen in Großbritannien stellte die BBC dieses Jahr einen neuen Rekord für Live-Übertragungen auf. „Das war die BBC in ihrer absolut besten Version. "Wir haben unsere Zuschauer mit ehrlichem und transparenten Journalismus bedient," sagte Jonny McGuigan, Streaming-Redakteur bei der BBC.

CUPERTINO, Kalifornien, 7. August 2024 /PRNewswire/ -- Die BBC hat in Zusammenarbeit mit TVU Networks die Berichterstattung derbritischen Parlamentswahlen 2024 mit einer innovativen, höchst ansprechenden und umweltbewussten Cloud-Produktion aufgewertet. Insgesamt wurden 369 Feeds aus ganz Großbritannien wurden verwaltet.t. Diese wurden in den BBC iPlayer und die BBC-Nachrichten-Website integriert und auf einem virtuellen Mosaik-Bildschirm im Londoner Broadcasting House gezeigt, wobei bis zu 4,6 Millionen Zuschauer erreicht wurden..

Mithilfe der TVU Anywhere-App konnte die BBC maßgeschneiderte mobile Streaming-Kits an jeden Wahlbezirk senden, und ermöglichte so eine schnelle, umweltfreundliche Berichterstattung ohne herkömmliche Übertragungswagen. Darüber hinaus wurde TVU Search eingesetzt, um Hunderte von Live-Übertragungen in Echtzeit zu erfassen und aufzuzeichnen, sowie kritische Wahlmomente sofort zu verwalten und wiederzugeben.

"Mit diesem Ansatz wurden nicht nur die höchsten Qualitätsstandards der BBC eingehalten, sondern auch eine neue Strategie für die Übertragung von Wahlen geschaffen, die mit herkömmlichen Methoden nahezu unmöglich gewesen wäre", erklärte Geraint Thomas von BBC News, der das Projekt leitete. "Die TVU-Cloud-Plattform ermöglichte es uns, eine große Anzahl von Feeds zu skalieren und Spitzenbelastungen nahtlos zu bewältigen, ohne in zusätzliche Hardware zu investieren. Dies war sowohl eine redaktionelle als auch eine technologische Innovation, die das Zuschauererlebnis veränderte, indem sie den Prozess der Stimmenauszählung näher an unser Publikum brachte und einen neuen Meilenstein in der Wahlberichterstattung setzte."

Die regionale Abdeckung wurde durch TVU Partyline verbessert, indem die Sendungen für verschiedene Regionen Großbritanniens angepasst wurden. „Wir haben die personalisierteste Wahlberichterstattung geliefert, die es je in einem Live-Video gab. Überall im Vereinigten Königreich konnte man Demokratie in Aktion sehen, und zwar live", so Jonny McGuigan. Diese umfassende Zugänglichkeit gewährleistete eine umfassende Berichterstattung über digitale und traditionelle Plattformen.

Die Integration von IP- und SDI-Ausgängen über die TVU-Plattform unterstützte die nahtlose Übertragung über verschiedene Medienkanäle. Geraint fügte hinzu: "Wir haben in wenigen Wochen geschafft, was wir für monatelange Entwicklungsarbeit hielten, und die TVU-Cloud-Plattform kosteneffizient in unsere On-Premise-Workflows integriert.""

"Es geht darum, gemeinsam innovativ zu sein und die Grenzen der Broadcast-Technologie neu zu definieren", sagt Paul Shen, CEO von TVU Networks, "Diese Zusammenarbeit ist ein Beweis dafür, was möglich ist, wenn wir unsere Stärken kombinieren. Die Zukunft des Broadcasting ist jetzt und bietet ein zugängliches, nachhaltiges Modell, das dem Publikum überall unendliche Möglichkeiten des Storytellings ermöglicht."

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2463697/BBC_and_TVU_Revolutionised_UK_Election_Coverage_ingesting_369_live_feeds_into_an_innovative_Cloud_Pr.jpg