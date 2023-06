La Bui Power Authority améliore son réseau opérationnel grâce à la solution eLTE de Huawei

ACCRA, Ghana, 16 juin 2023 /PRNewswire/ -- L'Agence internationale pour les énergies renouvelables estime que la capacité de production d'énergie renouvelable de l'Afrique pourrait atteindre 310 GW d'ici 2030, ce qui propulserait le continent dans le peloton de tête de la production d'énergie durable. La centrale hybride hydro-solaire de la Bui Power Authority (BPA) au Ghana montre la voie en Afrique subsaharienne, avec des services essentiels de communication et de gestion opérationnelle fournis par le réseau eLTE Broadband de Huawei.

Matthew Opoku Prempeh, ministre ghanéen de de l'Énergie, a souligné l'importance des systèmes TIC dans la gestion intelligente de l'énergie, essentielle pour garantir l'efficacité de la production d'énergie, de l'exploitation des centrales électriques et de la distribution de l'électricité. Ils permettent d'intégrer les énergies renouvelables dans le réseau pour un accès et un approvisionnement fiables et stables, nécessaires pour atteindre l'objectif national d'accès universel à l'électricité d'ici à 2025.

M. Prempeh a fait cette déclaration à l'occasion de la mise en service par la Bui Power Authority d'un réseau privé à large bande conçu par Huawei dans sa centrale électrique de Bui.

« Alors que le Ghana se dirige vers un accès universel à l'électricité d'ici 2025, il est important pour nous de déployer le pouvoir de transformation des TIC en optimisant les opérations dans les centrales électriques, en augmentant l'efficacité de l'utilisation des énergies renouvelables et en garantissant un approvisionnement en électricité stable et rentable à beaucoup plus de ménages dans tout le pays », a déclaré le ministre.

Bui Authority et Huawei ont établi un réseau privé eLTE à large bande qui traverse les importantes barrières de béton et l'infrastructure de la centrale électrique de Bui, au Ghana. C'est la première fois que Huawei déploie une solution eLTE dans l'industrie hydroélectrique. Le réseau, qui transporte des services vocaux, vidéo et de données, permet une communication instantanée entre la salle de contrôle et le personnel de maintenance qui se déplace dans la centrale. Il couvre, sans câblage ni installation importants, les zones de travail intérieures et extérieures, y compris les routes à l'intérieur du barrage, les salles des générateurs et les zones d'habitation des employés dans les environs de Bui.

D'autres applications numériques à venir

Grâce à des fonctions telles que « appuyer pour parler » et les appels de groupe vocaux et vidéo, le réseau privé facilite l'entretien régulier et la gestion des urgences à la centrale électrique et la rend plus efficace.

« Aujourd'hui, le personnel peut communiquer par appel vidéo pour résoudre les problèmes de maintenance en un temps record, a expliqué un ingénieur de Huawei. La construction de réseaux modernes offre également une capacité de croissance, ce qui permet une transformation numérique intelligente du site à l'avenir. »

Système hybride hydrosolaire

Les énergies propres prennent une place de plus en plus importante dans le bouquet énergétique national du Ghana, le plan énergétique national du Ghana visant à atteindre une percée de 10 % des énergies renouvelables d'ici 2030. Le rôle de la centrale de Bui en tant qu'important fournisseur d'énergie hydroélectrique dans le pays a été renforcé et complété par une nouvelle installation de capacité de production d'énergie solaire.

En octobre 2019, la construction de la première phase du projet de 250 MW a commencé avec le développement d'une installation photovoltaïque. Par ailleurs, la Bui Power Authority (BPA) a mis en service une centrale solaire flottante de 5 MW, la première de la région subsaharienne, qui fournit de l'électricité via le poste de commutation de Bui au système national de transmission interconnecté (NITS).

Stimuler le développement dans le nord du Ghana

La centrale de Bui produit 404 MW d'énergie hydraulique. Une puissance supplémentaire de 50 MW est générée par les installations solaires sur le site, la production totale d'énergie renouvelable représentant environ 6 à 7 % de l'énergie totale générée dans le pays. Ce projet devrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 47 000 tonnes par an.

Le pays souhaite profiter du réservoir créé par la centrale de Bui pour promouvoir la pêche dans le réservoir et l'irrigation de plus de 30 000 hectares de terres pour les cultures, y compris le maïs, les noix de cajou et la canne à sucre.

La BPA collabore avec des investisseurs privés stratégiques pour l'exploitation d'une usine locale de transformation de noix de cajou et d'une sucrerie dans les environs de Bui. Cette intervention vise à développer l'agriculture au Ghana, à stimuler l'emploi et à améliorer ainsi les conditions de vie de la population locale.

SOURCE Huawei