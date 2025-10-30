La Bulat Utemuratov Foundation lance un projet environnemental pour restaurer les fonds marins de l'Aral au Kazakhstan

L'UC Berkeley, l'IFAS et l'université de Korkyt Ata se joignent à la Bulat Utemuratov Foundation pour piloter une technologie innovante de semences électroniques sur les fonds marins asséchés de l'Aral.

ASTANA, Kazakhstan, 30 octobre 2025 /PRNewswire/ -- La Bulat Utemuratov Foundation a lancé un projet environnemental visant à restaurer l'écosystème des fonds marins de l'Aral, l'une des zones écologiques les plus touchées au monde.

Le projet réunit l'université de Californie à Berkeley, la direction exécutive du Fonds international pour le sauvetage de la mer d'Aral (IFAS) au Kazakhstan et l'université de Korkyt Ata Kyzylorda. Le lancement officiel a été marqué par la signature d'un protocole de coopération quadripartite entre les partenaires.

Autrefois quatrième lac intérieur du monde, la mer d'Aral a perdu environ 90 % de sa superficie, laissant derrière elle de vastes marais salants qui libèrent des poussières toxiques et des résidus de pesticides transportés par le vent sur des milliers de kilomètres, jusqu'à l'Arctique et l'Himalaya. Cette poussière continue de contaminer le sol, l'eau et l'air, ce qui présente des risques pour la santé humaine et la sécurité alimentaire dans l'ensemble de la région.

Le projet pilote de la Fondation vise à soutenir la restauration à long terme de l'écosystème des fonds marins de la mer d'Aral en testant sur le terrain la technologie innovante E-seed de l'université de Berkeley. Cette méthode utilise des drones pour distribuer des semences auto-enfouies dans un matériau biodégradable, ce qui permet une plantation rapide et à grande échelle avec des taux de survie des semences plus élevés et des coûts de main-d'œuvre minimes.

"La mer d'Aral est l'un des défis environnementaux les plus urgents au monde. Nous lançons un projet visant à limiter les poussières salines et toxiques, à réduire les risques sanitaires et à favoriser la restauration durable des fonds marins de la mer d'Aral. Cette technologie peut être appliquée dans différents environnements, et pourrait contribuer à la restauration des terres dégradées et à la reforestation dans les zones touchées par la désertification ou les incendies", a déclaré Ainur Karbozova, PDG de la Bulat Utemuratov Foundation.

Une plantation test sur un site d'un hectare débutera en mars-avril 2026. Si le taux de survie dépasse 20 %, la deuxième phase, en 2027, permettra d'étendre la plantation à 50 hectares de fonds marins asséchés. D'ici 2040, il vise à stabiliser l'écosystème et à améliorer le microclimat. Le coût du projet pilote est estimé à 600 000 USD.

Le projet soutient la présidence du Kazakhstan du Fonds international pour le sauvetage de la mer d'Aral (IFAS) pour 2024-2026 sous le président Tokayev, qui donne la priorité à l'expansion des espaces verts sur plus d'un million d'hectares de fonds marins asséchés.

