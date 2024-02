La Caisse Centrale de Réassurance (CCR) choisit Clearwater pour la gestion intégrée de son cycle d'investissement

Cet acteur incontournable de la réassurance en France bénéficiera ainsi d'une couverture front, middle et back office grâce à une solution modulaire intégrée

BOISE, Idaho et PARIS, 5 février 2024 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics (NYSE : CWAN), solution SaaS leader de gestion des investissements, de comptabilité, de reporting, a annoncé aujourd'hui que la Caisse Centrale de Réassurance (CCR), a choisi Clearwater pour optimiser et simplifier l'ensemble de sa gestion des investissements, cotés et non cotés. CCR est un réassureur public qui propose aux compagnies d'assurances opérant en France, avec la garantie de l'Etat et dans l'intérêt général, des couvertures contre les catastrophes naturelles et les autres risques à caractère exceptionnel.

CCR a choisi Clearwater pour remplacer son logiciel existant et transformer son modèle opérationnel. Après avoir passé en revue les solutions disponibles sur le marché, CCR a choisi Clearwater pour sa connaissance du marché institutionnel, son équipe d'experts locale et sa couverture fonctionnelle complète, qui va du trading à la comptabilité des investissements. La capacité de la plateforme Clearwater à répondre aux exigences de la réglementation française et aux normes locales a également été un facteur clé dans la décision de CCR.

"Le modèle SaaS Cloud de Clearwater répond à nos besoins opérationnels, réglementaires et d'investissement, et nous donne les moyens de consolider nos actifs, d'automatiser nos processus et de renforcer notre performance", a déclaré Damien Dronsart, Directeur des Systèmes d'Information de CCR. "En nous associant à un prestataire de gestion des investissements renommé, nous disposerons d'une plateforme robuste qui nous permettra d'atteindre nos objectifs."

"Nous sommes ravis d'accueillir la Caisse Centrale de Réassurance au sein de Clearwater", a déclaré Emmanuel Fougeras, Président de JUMP Technology et membre du comité de direction de Clearwater. "Clearwater propose une solution complète qui va au-delà du front-office et de la comptabilité des investissements. CCR bénéficiera d'une solution multi-actifs, capable de couvrir les actifs cotés et non cotés. Grâce à notre modèle d'instance unique, tous nos clients disposent d'une solution de gestion robuste et évolutive".

Clearwater propose une solution modulaire aux assureurs et aux sociétés de gestion d'actifs à la recherche d'une couverture fonctionnelle complète pour leurs opérations d'investissement de front, middle et back office. Celle-ci permet de gérer, depuis une seule et même plateforme, la gestion des portefeuilles, la gestion des ordres, la conformité pré- et post-négociation, l'administration des portefeuilles, la performance, la gestion des données, la comptabilité des investissements et le reporting.

A propos de CCR

Réassureur public, CCR propose avec la garantie de l'État et dans l'intérêt général des couvertures contre les catastrophes naturelles et les autres risques à caractère exceptionnel aux compagnies d'assurances opérant en France. CCR collecte de nombreuses données sur les risques extrêmes et les biens assurés, en modélisant ces risques et en partageant ses connaissances avec les pouvoirs publics et le marché pour une meilleure prévention. CCR est également chargée de la gestion comptable et financière de fonds publics pour le compte de l'État.

A propos de Clearwater Analytics

Clearwater Analytics est une solution SaaS de premier plan pour l'agrégation, le rapprochement, la comptabilité, la conformité, le risque, la performance et le reporting. Chaque jour, la solution Clearwater gère plus de 6 000 milliards d'euros d'actifs pour des clients tels que des assureurs de premier plan, des gestionnaires d'actifs, des corporates, des fonds de pension, des gouvernements et des organisations à but non lucratif – en les aidant à tirer le meilleur parti des données d'investissements grâce à une offre single-instance, multi-tenant. Plus d'information sur Clearwater sont disponibles sur clearwateranalytics.com.

