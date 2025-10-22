La Cámara de Comercio de la Herencia Hispana nombra al Gerente de Alcance Comunitario de Consolidated Credit para el premio Profesional de Negocios del Año

FORT LAUDERDALE, Florida, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- Consolidated Credit, una organización líder en educación y asesoramiento financiero sin fines de lucro, anuncia con orgullo la nominación de Giovanna Gilliotti , como Profesional de Negocios del Año por la Cámara de Comercio de la Herencia Hispana (HHCC, por sus siglas en inglés).

La Cámara de Comercio de la Herencia Hispana (HHCC, por sus siglas en inglés) nomina al Gerente de Alcance Comunitario de Consolidated Credit para el Premio al Profesional de Negocios del Año

Nominada por miembros de la comunidad, la Sra. Gilliotti ejemplifica la integridad, la innovación y el compromiso; cualidades que continúan fortaleciendo e inspirando el ecosistema empresarial hispano. Este premio destaca la excelencia, la dedicación y el impacto positivo de la Sra. Gilliotti en la comunidad hispana.

El HHCC se dedica a capacitar y elevar a los empresarios hispanos. La organización fomenta conexiones significativas, defiende sus intereses y promueve la colaboración dentro del sur de la Florida. Después de su relanzamiento en 2023, la organización se ha convertido en una fuerza dinámica para el crecimiento empresarial y la participación comunitaria en los condados de Broward y Palm Beach.

"En Consolidated Credit, la divulgación no es solo un rol, sino una misión para mejorar las comunidades a través de la educación, el empoderamiento y la empatía. Me siento profundamente honrado de ser nominado por la Cámara de Comercio de la Herencia Hispana como Profesional de Negocios del Año. Este honor refleja el impacto colectivo del trabajo sin fines de lucro y las vidas que nos esforzamos por cambiar todos los días ", dijo Gilliotti.

La Sra. Gilliotti es responsable de aumentar y retener las asociaciones comunitarias creando conciencia sobre los programas y recursos de educación financiera de Consolidated Credit. Las excelentes habilidades de comunicación y gestión de relaciones son imprescindibles para garantizar la satisfacción y el impacto de los socios en la comunidad. Gilliotti tiene 20 años de experiencia trabajando en el espacio sin fines de lucro, incluidos más de diez años en educación financiera. Gilliotti tiene una maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York.

Acerca de: Consolidated Credit es una organización sin fines de lucro que ha ayudado a más de 10 millones de personas a superar el endeudamiento y los desafíos financieros en 30 años. Su misión es ayudar a las familias en todo Estados Unidos a sobreponerse a las crisis financieras y resolver problemas de administración del dinero mediante la educación y el asesoramiento.

