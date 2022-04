La Campaña ¡Ándale! ¿Qué Esperas? Y Grupo Chespirito se unen para celebrar El Día del Niño y crear conciencia sobre los beneficios de la vacuna contra el Covid-19 a través de los personajes de El Chavo

En California, solo el 22.8 por ciento de los niños latinos entre cinco y once años está completamente vacunado, lo que deja a millones vulnerables. Los estudios muestran que esta pandemia golpeó más a las familias latinas y dada la alta tasa de desinformación, es comprensible que tanto los padres como los niños puedan tener preguntas y dudas sobre la vacuna.

El productor y director ejecutivo de Grupo Chespirito, Roberto Gómez Fernández, hijo del creador del programa, dijo: "Es un gran honor para mí y para Grupo Chespirito participar en campañas de bienestar social como esta. Estoy muy contento de poder compartir este mensaje de vacunación que salva vidas a través de El Chavo y sus queridos personajes del vecindario. Estoy seguro de que al agregar la voz de El Chavo a esta causa, ayudará a aumentar la participación de la comunidad en la campaña de vacunación de AltaMed y ayudará a que sus esfuerzos sean aún más exitosos. Al igual que El Chavo, tú también puedes hacer una cita para vacunarse. ¡Ándale! ¿Qué Esperas?"

Durante más de cincuenta años, la legendaria serie mexicana ha atraído tanto a niños como a adultos a través de generaciones, culturas y países a por medio de su comedia familiar y culturalmente relevante. En el apogeo de la popularidad del programa, fue visto por un estimado de 350 millones de espectadores semanalmente.

Es este profundo impacto cultural lo que llevó a ¡Ándale! ¿Qué Esperas? a unirse con los personajes de El Chavo, con la esperanza de que estas voces alivien los temores de padres e hijos y alienten a las familias a protegerse contra el virus vacunándose.

"Como pediatra, sé de primera mano que la gente está cansada de escuchar sobre COVID-19, pero este no es el momento de bajar la guardia. La gente todavía se está enfermando, y todavía hay una gran cantidad de información errónea sobre la vacuna", dijo el Dr. Ilan Shapiro, Vicepresidente Senior, Corresponsal Jefe de Salud y Oficial de Asuntos Médicos de AltaMed Health Services. "El propósito de esta asociación con El Chavo es ayudar a disipar algunos de estos mitos entre nuestra comunidad".

Mientras que el público en general está abandonando el uso de mascarillas, los Centros para el Control de Enfermedades han encontrado que un número récord de niños menores de cinco años de edad fue hospitalizado durante el aumento de Ómicron. Este hallazgo subraya la necesidad de vacunar a los niños pequeños antes de que se desarrolle la próxima variante y los pone a ellos y a sus comunidades en un riesgo aún mayor.

Los Anuncios de Servicio al Público se están funcionando en los cinco principales mercados latinos en California, incluidos Los Ángeles, San Diego, Fresno, San Francisco y Sacramento, apuntando a más de 4.4 millones de latinos no vacunados en áreas de difícil acceso.

Obtenga más información sobre cómo El Chavo Animado explica mejor los beneficios de la vacuna, haga clic aquí para ver los anuncios de servicio público completos :60 y :30 aquí: https://bit.ly/3u7gRGo

Sobre ¡Ándale! ¿Qué Esperas?

¡Ándale! ¿Qué Esperas? Es una campaña estatal multigeneracional de educación sobre la vacuna COVID-19 destinada a llegar a 4.45 millones de latinos a través de una campaña de educación pública culturalmente relevante y a 2.25 millones de latinos a través de esfuerzos directos de alcance comunitario en California.

AltaMed Health Services lanzó el ¡Ándale! ¿Qué Esperas? en asociación con San Ysidro Health en el condado de San Diego, la Clínica de la Raza que atiende a los condados de Alameda y Solano, Latino Health Access en el condado de Orange, Golden Valley Health Centers que atiende a los condados de Merced y Stanislaus, My Community, My Health Coalition en el condado de Los Ángeles y Latino Coalition for a Healthy California. Se puede encontrar más información en andalequeesperas.com y a través de las redes sociales @andalequeespera en Twitter y Andale Que Esperas en Facebook.

Para programar una cita, puede visitar nuestro sitio web o llamar al (855) YA-ANDALE.

Esta campaña cuenta con el apoyo de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) como parte de un premio por un total de $11,169,570 con un 0% financiado con fuentes no gubernamentales. Los contenidos son los de los autores y no representan necesariamente los puntos de vista oficiales de, ni un respaldo, por parte de HRSA, HHS o el Gobierno de los Estados Unidos. Para obtener más información, visite HRSA.gov.

