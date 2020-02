La Casa del Habano fête son 30e anniversaire

Pour fêter cet anniversaire, Habanos, S.A. présente l'édition spéciale Juan López Selección Especial (calibre 52 x 170 mm de longueur) qui propose 25 Habanos aux dimensions uniques et une fumée agréable. Tous fabriqués « Totalmente a Mano con Tripa Larga » (entièrement faits à la main avec une tripe longue), après une sélection minutieuse des feuilles de cape, de tripe et sous-cape provenant de la célèbre Vegas de la zone la plus prestigieuse de Vuelta Abajo*, dans la région de Pinar del Río*, à Cuba*, et produits par des rouleurs de cigares cubain experts, les torcedores. L'édition spéciale Juan López Selección Especial ne sera distribuée que dans le réseau de franchises de La Casa del Habano.

En outre, au cours de l'événement de ce soir, nous rendrons également hommage à la marque Montecristo, l'une des marques les plus reconnues du portefeuille de Habanos, à l'occasion de son 85e anniversaire, avec la présentation de la nouvelle vitole Herederos (calibre 47 x 162 mm de longueur), qui est présentée dans une boîte spéciale de 20 Habanos exclusivement pour les chaînes de boutiques spécialisées La Casa del Habano et Habanos.

La Casa del Habano est le réseau international de boutiques spécialisées franchisées, dédié au plaisir et à la culture des Habanos. Le réseau, présent dans plus de 60 pays, compte 155 points de vente qui constituent une plateforme pour le lancement de nouveaux produits et qui jouent un rôle clé dans le développement des marchés émergents.

* (A.O.P.) Appellations d'origine protégée

