La Casa del Habano feiert ihr 30-jähriges Bestehen

Um dieses Jubiläum zu feiern, präsentiert Habanos, S.A., die Juan López Selección Especial (Ringmaß 52 x 170 mm Länge), die speziell mit 25 Habanos mit einzigartigen Abmessungen und einem angenehmen Rauch eingeführt wurde. Alle sind „Totalmente a Mano con Tripa Larga" – vollständig handgefertigt mit langem Filter, nach sorgfältiger Auswahl des Außenblattes, des Filters und der Bindeblätter aus den berühmten Vegas der angesehensten Gebiete von Vuelta Abajo*, in der Region Pinar del Río*, Kuba*, und produziert von erfahrenen kubanischenn Torcedores, den Zigarrenrollern. Die Juan López Selección Especial wird nur im Franchise-Netzwerk von La Casa del Habano vertrieben werden.

Darüber hinaus werden wir während dieser Abendveranstaltung auch der Marke Montecristo Tribut zollen, einer der renommiertesten Marken des Habanos-Portfolios, in Erinnerung an ihr 85-jähriges Bestehen, mit der Präsentation der neuen Herederos Vitola (Ringmaß 47 x 162 mm Länge), die in einer speziellen Box von 20 Habanos exklusiv für diese Kette von spezialisierten Geschäften von La Casa del Habano und Habanos präsentiert wird.

La Casa del Habano ist das internationale Netzwerk von Spezialgeschäften unter Franchise, das sich dem Genuss und der Kultur von Habanos widmet. Das Netzwerk, das in mehr als 60 Ländern präsent ist, verfügt über 155 Filialen, die eine Plattform für die Einführung neuer Produkte darstellen und eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von aufstrebenden Märkten spielen.

*(P.A.O.) Geschützte Ursprungsbezeichnungen

Grafikmaterial: Link

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1094292/La_Casa_del_Habano_30th_Anniversary.jpg

Kontakt:

BCW: press.habanos@yr.com

Izaskun Martinez, Tel.: +34-670-09-40-74

Carla Lladó, Tel.: +34-669-54-69-09

Related Links

https://www.habanoscigares.com



SOURCE HABANOS SA