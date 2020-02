La Casa del Habano celebra seu 30º aniversário

Para celebrar esse aniversário, a Habanos S.A. apresenta a Juan López Selección Especial (52 mm de circunferência do anel x 170 mm de comprimento), que foi lançada especialmente com 25 Habanos de dimensões exclusivas e fumo agradável. Todos feitos "totalmente a mano con tripa larga – totalmente à mão com bucha larga", depois de uma cuidadosa seleção das folhas da capa, bucha e capote, das famosas várzeas da área mais prestigiosa de Vuelta Abajo*, na região de Pinar del Río*, Cuba* e produzidos por enroladores de charutos cubanos especializados. Juan López Selección Especial será somente distribuída na rede de franquia da La Casa del Habano.

Além disso, durante esse evento noturno, também faremos homenagem à marca Montecristo, uma das mais reconhecidas do portfólio dos Habanos, em comemoração ao seu 85º aniversário, com a apresentação da nova bitola Herederos (47 mm de circunferência do anel x 162 mm de comprimento), o qual é apresentado em uma caixa especial com 20 Habanos exclusivamente para esta cadeia especial da La Casa del Habano e de lojas especializadas Habanos.

A La Casa del Habano é a rede internacional de lojas especializadas sob franquia, dedicada à apreciação e cultura dos Habanos. A rede, presente em mais de 60 países, tem 155 lojas que constituem uma plataforma de lançamento de novos produtos e que tem papel importante no desenvolvimento de mercados emergentes.

*(P.A.O.) Protected Appellations of Origin (denominações de origem protegidas)

