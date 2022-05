La cena en The Sequoias San Francisco incorpora una nueva fusión con los chefs Helman y Miller

SAN FRANCISCO, 11 de mayo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Sequoias San Francisco, un restaurante emblemático de 26 pisos al lado de Japantown, redefine la experiencia gastronómica al incorporar a dos chefs ejecutivos que suman alrededor de 50 años de experiencia.

La chef ejecutiva Tsitsi Helman supervisa las operaciones culinarias de la comunidad de jubilados con un plan de vida que cuenta con más de 350 residentes.

La chef Helman pertenece a un grupo de paladares refinados que ha trabajado para varios gigantes tecnológicos del Área de la Bahía y ha sido chef personal de uno de los cofundadores de Oracle Corp.

La pandemia hizo que la carrera gastronómica corporativa de Helman diese un giro, ya que muchas oficinas migraron de manera exclusiva al teletrabajo. Debido a su pasión por la comida y la cocina, estudió nutrición esencial para un envejecimiento saludable.

"Me enamoré de los residentes rápidamente", expresó la chef Helman después de unirse a The Sequoias. Disfruta deleitando a todos con diversas opciones. "Tenemos muchos vegetarianos y veganos. En la cena, los sorprendo con los pasteles de quinoa, las ensaladas de col rizada o los filetes de coliflor", y junto con los alimentos reconfortantes favoritos y los pedidos especiales.

El chef Christopher Miller, director de servicios gastronómicos, aporta su experiencia culinaria trabajando para The Ritz-Carlton y figuras destacadas como Elon Musk. La formación del chef Miller contribuyó a su pasión por la cocina sencilla y sofisticada de estilo californiano inspirada en su madre y gigantes culinarios, como Julia Child.

Los chefs, junto con un nutricionista y un comité de cenas dirigido por residentes, crean menús inspirados en ingredientes de temporada. "Nuestra misión es celebrar de qué trata San Francisco, una increíble ciudad de restaurantes", señaló el chef Miller. "Trabajamos en nuestra cocina de la misma manera que los restaurantes: creamos la mejor experiencia gastronómica posible para nuestros residentes".

En The Sequoias, cada comida es una experiencia que se mantiene al día con las tendencias alimentarias y tiene en cuenta la nutrición, a la vez que mantiene los sabores auténticos. Los ingredientes son frescos y los productos son de origen local en un radio de 250 millas, para las personas con todas las preferencias de sabor. Los residentes pueden elegir entre el menú principal o el MarketPlace, inspirado en tapas, platos pequeños con influencias globales y autenticidad.

Acerca de The Sequoias San Francisco

The Sequoias San Francisco, que pertenece y es operada por la organización sin fines de lucro Sequoia Living, es una comunidad de planes de vida que ofrece a los adultos mayores del Área de la Bahía una vida independiente y asistida, cuidado de la memoria y servicios de enfermería especializada. Los residentes disfrutan de excursiones, eventos especiales, música, arte y actividades culturales.

