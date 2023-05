La colaboración entre China Mobile y Huawei gana el premio "The Operator Award" en FutureNet World 2023

LONDRES, 12 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- En la FutureNet World 2023, que se celebró en Londres los días 3 y 4 de mayo, la colaboración de China Mobile con Huawei y sus "Digital Twin Solutions for Autonomous Networks" ganó el premio The Operator Award, el singular honor que FutureNet World concede a los operadores ejemplares.

FutureNet World, una de las principales cumbres mundiales del sector de las telecomunicaciones, pretende esbozar la futura dirección de desarrollo del sector, centrándose en la automatización e inteligencia de redes. El proyecto de China Mobile ganó el premio por primera vez tras una meticulosa y rigurosa revisión llevada a cabo por distinguidos analistas de diversas organizaciones del sector, como Omdia, TM Forum, ABI Research y Appledore Research.

En los últimos años, China Mobile y Huawei han colaborado para explorar el desarrollo de redes autónomas de alto nivel (AN) basadas en el concepto de gemelo digital y han puesto en marcha varias prácticas piloto, que han dado lugar a múltiples logros innovadores.

Red de fuerzas de computación (CFN)

Las soluciones convencionales no pueden encontrar recursos informáticos adecuados y la red óptima al mismo tiempo. Para hacer frente a este reto, China Mobile y Huawei desplegaron conjuntamente el mapa de capacidad de transporte OTN en muchas provincias de China, incluida Guangdong. Esta innovadora solución se utiliza para visualizar una topología combinada de red y computación, lo que permite evaluar la capacidad de transporte en línea y recomendar una red óptima con nodos de computación que ofrezcan recursos de computación adecuados. Además, se utilizan interfaces norte estándar para facilitar la toma rápida de decisiones y el aprovisionamiento ágil de servicios. Todo ello ha servido para reducir drásticamente la duración del aprovisionamiento, pasando de días a 30 minutos, al tiempo que ha mejorado el uso de los recursos informáticos en un 17%.

Conmutación de recuperación ante desastres (DR) de la red central en nubes

Las soluciones convencionales se basan en gran medida en operaciones manuales, lo que da lugar a prolongados periodos de evaluación de la RD. Además, estas soluciones carecen de la capacidad de representar visualmente el proceso de DR. Para superar estas limitaciones, China Mobile y Huawei desplegaron conjuntamente tecnologías inteligentes de asistencia a la RD en muchas provincias de China, incluidas Zhejiang y Henan, para implantar la simulación y evaluación automáticas de la RD que están basadas en redes de gemelos digitales. Estas tecnologías han reducido significativamente el tiempo de evaluación de una semana a 10 minutos. También proporcionan una representación completa y visual de todo el proceso de RD, facilitando así su automatización. China Mobile ha utilizado estas tecnologías para completar con éxito más de 10 simulacros de RD que abarcan a millones de usuarios.

China Mobile mantiene su compromiso de fortalecer su colaboración con Huawei, con los objetivos compartidos de introducir prácticas de AN más innovadoras y seguir explorando las capacidades de AN de alto nivel, incluida la simulación de servicios, la formación de IA, la simulación de seguridad y la optimización de redes, aprovechando el poder de los gemelos digitales, e impulsando la evolución hacia AN L4 para el año 2025, potenciando una amplia gama de industrias y catalizando la transformación digital de la economía y la sociedad.

FutureNet World: https://futurenetworld.net/events/futurenet-world-2023/event-awards/

