Spolupráca China Mobile a Huawei získala na veľtrhu FutureNet World 2023 „Cenu operátora"

LONDÝN, 12. mája 2023 /PRNewswire/ -- Na veľtrhu FutureNet World 2023, ktorý sa konal v Londýne od 3. do 4. mája, získala spolupráca spoločností China Mobile a Huawei a ich „Riešenia digitálneho dvojčaťa pre autonómne siete" cenu operátora, jedinečné ocenenie, ktoré FutureNet World udeľuje príkladným operátorom.

FutureNet World, popredný globálny summit v telekomunikačnom priemysle, má za cieľ načrtnúť budúce smerovanie rozvoja tohto odvetvia so zameraním na automatizáciu siete a inteligenciu. Projekt China Mobile získal ocenenie po prvý raz po dôkladnom a prísnom preskúmaní významnými analytikmi z rôznych priemyselných organizácií, ako sú Omdia, TM Forum, ABI Research a Appledore Research.

Za posledných niekoľko rokov sa spoločnosti China Mobile a Huawei zapojili do spoločného partnerstva s cieľom preskúmať vývoj autonómnych sietí na vysokej úrovni (AN) založených na koncepte digitálneho dvojčaťa a zaviedli rôzne pilotné postupy, ktoré viedli k mnohým inovatívnym úspechom

Computing Force Network (CFN)

Konvenčné riešenia nedokážu nájsť primerané výpočtové zdroje a optimálnu sieť súčasne. Na riešenie tohto problému China Mobile a Huawei spoločne nasadili v mnohých provinciách Číny, vrátane provincie Kuang-tung, mapu prepravnej kapacity OTN. Toto inovatívne riešenie sa používa na vizualizáciu kombinovanej sieťovej a výpočtovej topológie, čo umožňuje online vyhodnocovanie prepravnej kapacity a odporúčanie optimálnej siete s výpočtovými uzlami, ktoré ponúkajú adekvátne výpočtové zdroje. Okrem toho sa na uľahčenie rýchleho rozhodovania a flexibilného poskytovania služieb používajú štandardné rozhrania northbound. To všetko dramaticky skrátilo čas sprevádzkovania služby z dní na 30 minút a zároveň zvýšilo využitie výpočtových zdrojov o 17 %.

Prepínanie „Obnovy cloudovej základnej siete po havárii" (DR)

Konvenčné riešenia sa vo veľkej miere spoliehajú na manuálne operácie, čo vedie k predĺženým časom hodnotenia DR. Okrem toho tieto riešenia nie sú schopné vizuálne znázorňovať proces DR. Na prekonanie týchto obmedzení spoločnosti China Mobile a Huawei spoločne nasadili v mnohých provinciách Číny, vrátane Če-ťiangu a Che-nanu, inteligentné asistenčné technológie DR, aby zaviedli automatickú simuláciu a hodnotenie DR založené na sieťach digitálnych dvojčiat. Tieto technológie výrazne skrátili čas hodnotenia z jedného týždňa na 10 minút. Poskytujú tiež komplexné a vizuálne znázornenie celého procesu DR, čím uľahčujú jeho automatizáciu. China Mobile využila tieto technológie na úspešné dokončenie viac ako 10 nácvikov s DR, ktoré pokrývajú milióny používateľov.

Spoločnosť China Mobile je aj naďalej odhodlaná posilňovať svoju spoluprácu so spoločnosťou Huawei so spoločnými cieľmi zavádzania inovatívnejších postupov AN a ďalšieho skúmania možností AN na vysokej úrovni, vrátane simulácie služieb, školenia s umelou inteligenciou, optimalizácie siete a simulácie zabezpečenia, a to využitím sily digitálnych dvojčiat a podporovaním vývoja smerom k AN L4 do roku 2025, čím sa posilní rozmanitosť priemyselných odvetví a urýchli digitálna transformácia hospodárstva a spoločnosti.

