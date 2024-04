La collaboration de Samsonite avec BOSS dévoile une toute nouvelle campagne pour embarquer les voyageurs dans un voyage extraordinaire avec sa capsule unique de bagages en aluminium

OUDENAARDE, Belgique, 8 avril 2024 /PRNewswire/ -- BOSS et Samsonite lancent la nouvelle campagne « Departures » pour mettre en évidence leur collection de bagages à capsule, qui rayonne d'une passion commune pour la qualité supérieure, l'innovation et le design intemporel avec une touche distinctive.

Cette campagne prend vie de manière inattendue grâce à un ensemble spécialement conçu où les voyageurs élégants ne se contentent pas de monter dans un avion, mais aussi dans une valise surdimensionnée, illustrant les possibilités illimitées de cette collaboration unique.

The BOSS | Samsonite collaboration reveals a brand-new campaign with its unique aluminium luggage

BOSS | Les bagages Samsonite allient parfaitement style et fonctionnalité pour permettre aux voyageurs de vivre la joie et la spontanéité du voyage, avec audace et confiance.

La conception de la capsule BOSS | Samsonite complète de manière transparente les collections les plus récentes de BOSS, en résonnant avec l'éthos BOSS de l'autodétermination et de la personnalisation sophistiquée.

Conçue pour les voyageurs avant-gardistes, la collection BOSS | Samsonite plaira à ceux qui ont une passion pour l'exploration, mais qui refusent de faire des compromis sur le style.

La collection épurée BOSS | Samsonite, faite d'aluminium de haute qualité, est ornée d'un motif de monogramme BOSS signature anodisée. Ce processus précis intègre le motif noir ton sur ton dans les coquilles en aluminium, garantissant un fini immaculé, durable et unique.

Les doublures intérieures à texture douce des valises présentent la couleur emblématique du chameau BOSS et la marque BOSS. Des compartiments spacieux avec des courroies d'emballage réglables permettent aux voyageurs d'emballer et d'organiser facilement leurs effets personnels. Le look personnalisé distinctif de la collection est encore amélioré grâce à des poignées en cuir comarqué qui se distinguent partout.

Les valises captivantes seront disponibles en édition limitée dans certains magasins BOSS et Samsonite, et sur les sites Web respectifs des marques. La collection offre un choix de quatre modèles, dont une cabine, deux valises d'enregistrement et un coffre.

PDG Samsonite - Kyle Gendreau

Nous sommes ravis de collaborer avec BOSS, car les deux marques s'engagent à fournir des produits de haute performance obtenus grâce à des recherches approfondies, une qualité, une ingénierie et un savoir-faire exceptionnels.

Vice-président Samsonite Europe - Gianpaolo Sala

Grâce à ce partenariat, nous pourrions développer un produit qui excelle dans la définition de la qualité et des détails, répondant aux besoins même des voyageurs les plus exigeants. La collection BOSS | Samsonite se trouve exclusivement dans les meilleurs magasins Samsonite et BOSS, ainsi que sur les sites Web officiels de la marque dans le monde entier.

