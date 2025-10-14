La collaboration entre Bybit, DigiFT et UBS uMINT élargit la solution de garantie pour les institutions

DUBAÏ, EAU, 15 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Bybit , la deuxième plateforme mondiale d'échange de cryptomonnaies en volume de transactions, a annoncé une collaboration stratégique avec DigiFT pour soutenir l'USD Money Market Investment Fund Token d'UBS (UBS uMINT), un jeton correspondant au premier fonds d'investissement titrisé lancé par UBS Asset Management. Grâce à cette collaboration, Bybit permettra aux parts du fonds d'investissement du marché monétaire titrisé en cyberjetons d'UBS, qui sont distribuées via DigiFT, d'être utilisées comme garantie sur sa plateforme d'échange. Cette initiative marque une étape importante dans la mission de Bybit, qui consiste à relier la finance traditionnelle (TradFi) à l'économie des actifs numériques.

Collaboration across Bybit, DigiFT and UBS uMINT expands Collateral Solution for Institutions

Émis par UBS Asset Management, l'UBS uMINT est un placement monétaire construit sur la chaîne de blocs publique Ethereum. Ouvert aux investisseurs externes en novembre 2024, le fonds d'investissement du marché monétaire titrisé en cyberjetons d'UBS est distribué par des partenaires agréés. DigiFT, une plateforme sous licence basée sur des contrats intelligents relatifs à des actifs réels, réglementée par l'Autorité monétaire de Singapour et la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong, est actuellement le plus grand distributeur en volume du fonds d'investissement du marché monétaire titrisé en cyberjetons d'UBS.

« DigiFT est un innovateur dans le domaine de la distribution réglementée sur la chaîne de blocs », a déclaré Ben Zhou, cofondateur et CEO de Bybit. « En travaillant ensemble, nous aidons des institutions plus traditionnelles à tirer davantage profit de leurs produits du marché monétaire titrisés en cyberjetons. Grâce à la collaboration avec Bybit, les investisseurs du fonds d'investissement du marché monétaire titrisé en cyberjetons d'UBS pourront utiliser leurs avoirs comme une garantie sûre et rentable de leurs transactions. Ce partenariat ouvre une nouvelle étape majeure dans le rapprochement entre la finance Web2 et l'innovation du Web3. »

Yoyee Wang, Head of Bybit's B2B Business Unit chez Bybit, a ajouté : « Notre équipe chargée des opérations interentreprises (B2B) se consacre à la conduite d'initiatives clés en matière de prêts, de garde et de partenariats stratégiques, qui permettent aux institutions d'intégrer des actifs numériques dans leurs opérations, en toute sécurité et avec fluidité. La collaboration avec DigiFT aide nos clients institutionnels à accéder à un produit réglementé de qualité, soutenu par l'une des marques financières les plus fiables du monde, tout en bénéficiant de l'infrastructure robuste de règlement et de liquidité de Bybit. »

« La vision de DigiFT, distributeur réglementé d'actifs réels fondés sur des contrats intelligents en autogarde, a toujours été de rendre des produits d'investissement de qualité accessibles sur la chaîne, sans compromettre la conformité. Grâce à cette collaboration, DigiFT illustre la manière dont l'infrastructure réglementée des actifs réels peut apporter aux marchés financiers de demain à la fois efficacité du capital et transparence », a renchéri Henry Zhang, fondateur et Group CEO de DigiFT.

Cette collaboration renforce le portefeuille de services interentreprises (B2B) et institutionnels de Bybit, et soutient ainsi sa stratégie visant à intégrer des institutions financières plus traditionnelles dans l'espace des actifs numériques. En soutenant des produits titrisés en jetons réglementés tels que le fonds d'investissement du marché monétaire titrisé en cyberjetons d'UBS Asset Management et en intégrant le jeton UBS uMINT via DigiFT, Bybit continue d'établir de nouvelles références en matière de confiance, de transparence et d'innovation pour l'intégration de la cryptofinance et de la finance traditionnelle.

#Bybit / #TheCryptoArk

À propos de Bybit

Bybit est la deuxième plateforme mondiale d'échange de cryptomonnaies en volume de transactions, au service d'une communauté mondiale de plus de 70 millions d'utilisateurs. Fondée en 2018, Bybit redéfinit l'ouverture dans un monde décentralisé en créant un écosystème plus simple, ouvert et égal pour tous. En mettant particulièrement l'accent sur le Web3, Bybit s'associe stratégiquement aux principaux protocoles de chaîne de blocs pour fournir une infrastructure solide et stimuler l'innovation sur la chaîne. Reconnue pour sa garde sécurisée, ses différentes places de marché, son expérience d'utilisation intuitive et ses outils avancés sur la chaîne de blocs, Bybit jette des ponts entre finance traditionnelle et finance décentralisée afin d'aider les concepteurs, les créateurs et les passionnés à libérer tout le potentiel du Web3. Découvrez l'avenir de la finance décentralisée sur Bybit.com .

Pour obtenir plus d'informations sur Bybit, rendez-vous dans le centre de presse de Bybit

Pour toute demande de renseignements émanant des médias, veuillez écrire à l'adresse [email protected]

Afin d'obtenir les dernières nouvelles, veuillez suivre les communautés et réseaux sociaux de Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | YouTube

DigiFT et/ou ses sociétés affiliées s'efforcent d'assurer l'exactitude et la fiabilité des informations fournies, mais ne les garantissent pas et n'acceptent aucune responsabilité (délictuelle, contractuelle ou autre) pour toute perte ou tout dommage résultant d'une inexactitude, d'une omission ou encore de toute décision, action ou non-action fondée sur les informations contenues dans le présent article. Cette annonce ne constitue pas une invitation, une recommandation ni une offre de souscription, d'achat ou de transaction concernant le produit/service susmentionné ou tout autre service mentionné. Le produit/service susmentionné n'est accessible qu'aux investisseurs accrédités, aux investisseurs professionnels et aux investisseurs institutionnels représentés par des intermédiaires réglementés autorisés. Avant de prendre une décision d'investissement, veuillez demander un avis juridique et financier indépendant. L'attention des clients qui ont l'intention de négocier ce produit est attirée sur les risques associés à de tels produits. Il est recommandé aux clients d'évaluer soigneusement leurs objectifs d'investissement, leur propension au risque, leur situation financière et leurs besoins particuliers avant de prendre une décision d'investissement. La documentation correspondante est fournie exclusivement aux investisseurs accrédités, aux investisseurs professionnels et aux investisseurs institutionnels. Elle n'est pas conçue pour les clients de détail ni destinée à répondre à leurs objectifs d'investissement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2794607/Collaboration_Bybit_DigiFT_UBS_uMINT_expands_Collateral_Solution_Institutions.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg