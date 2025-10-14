Samenwerking tussen Bybit, DigiFT en UBS uMINT breidt onderpandoplossing voor instellingen uit

DUBAI, VAE, 15 oktober 2025 /PRNewswire/ -- Bybit , 's werelds op één na grootste cryptobeurs op basis van handelsvolume, heeft een strategische samenwerking aangekondigd met DigiFT. Deze is gericht op de ondersteuning van de USD Money Market Investment Fund Token (UBS uMINT) van UBS — de eerste getokeniseerde beleggingsfondstoken die door UBS Asset Management is gelanceerd. Dankzij de samenwerking biedt Bybit de mogelijkheid dat de aandelen van het getokeniseerde geldmarktbeleggingsfonds van UBS, die via DigiFT worden uitgegeven, als onderpand op het platform kunnen worden gebruikt voor handelstransacties. Dit initiatief markeert een belangrijke mijlpaal in Bybit's missie om de traditionele financiële wereld (TradFi) te verbinden met de digitale vermogenseconomie.

Collaboration across Bybit, DigiFT and UBS uMINT expands Collateral Solution for Institutions

De UBS uMINT, uitgegeven door UBS Asset Management, is een geldmarktfonds dat is gebouwd op de openbare Ethereum-blockchain. Het getokeniseerde geldmarktfonds van UBS, dat in november 2024 werd opengesteld voor externe investeerders, wordt verspreid via geautoriseerde distributiepartners. DigiFT, een gelicentieerd platform voor real-world assets (RWA) dat werkt met smart contracts en gereguleerd wordt door de Monetary Authority of Singapore en de Hong Kong Securities and Futures Commission, is momenteel de grootste distributeur op basis van volume van het getokeniseerde geldmarktfonds van UBS.

"DigiFT is een innovator in gereguleerde blockchaindistributie", zegt Ben Zhou, Co-Founder en CEO van Bybit. "Door samen te werken openen we de deur voor meer traditionele instellingen om extra waarde en functionaliteit uit hun getokeniseerde geldmarktfondsen te halen. Door de samenwerking met Bybit zullen investeerders in het getokeniseerde geldmarktfonds van UBS hun holdings veilig en kostenefficiënt als onderpand kunnen gebruiken voor handelsactiviteiten. Dit partnerschap is weer een belangrijke stap in het overbruggen van Web2-financiering en Web3-innovatie."

Yoyee Wang, Head of Bybit's B2B Business Unit bij Bybit, voegt hieraan toe: "Ons B2B team is toegewijd aan het leiden van belangrijke initiatieven op het gebied van leningen, custody en strategische partnerschappen, waarmee instellingen digitaal vermogen veilig en naadloos in hun bedrijfsvoering kunnen integreren. De samenwerking met DigiFT geeft onze institutionele klanten toegang tot een gereguleerd product van hoge kwaliteit, ondersteund door een van 's werelds meest vertrouwde financiële merken, terwijl ze kunnen profiteren van Bybits robuuste afwikkelings- en liquiditeiteninfrastructuur."

"Als gereguleerde, op slimme contracten gebaseerde, niet-custodiale RWA-distributeur is de visie van DigiFT altijd geweest om hoogwaardige beleggingsproducten on-chain toegankelijk te maken zonder afbreuk te doen aan compliance. Door deze samenwerking laat DigiFT zien hoe een gereguleerde RWA-infrastructuur zowel kapitaalefficiëntie als transparantie kan leveren aan de financiële markten van de toekomst," voegt Henry Zhang, Founder & Group CEO van DigiFT toe.

Deze samenwerking versterkt Bybit's B2B en institutionele dienstenportfolio en ondersteunt haar strategie om meer traditionele financiële instellingen aan te trekken in de wereld van digitale activa. Door gereguleerde getokeniseerde producten zoals het getokeniseerde geldmarktfonds van UBS Asset Management te ondersteunen en de UBS uMINT-token via DigiFT te integreren, blijft Bybit nieuwe maatstaven zetten op het gebied van vertrouwen, transparantie en innovatie in de integratie van Crypto en TradFi.

#Bybit / #TheCryptoArk

Over Bybit

Bybit is 's werelds op één na grootste cryptobeurs op basis van handelsvolume en bedient een wereldwijde gemeenschap van meer dan 70 miljoen gebruikers. Bybit is opgericht in 2018 en herdefinieert openheid in de gedecentraliseerde wereld door het creëren van een eenvoudiger, open en gelijk ecosysteem voor iedereen. Met een sterke focus op Web3, werkt Bybit strategisch samen met toonaangevende blockchain protocollen om robuuste infrastructuur te bieden en on-chain innovatie te stimuleren. Bybit staat bekend om zijn veilige bewaring, diverse marktplaatsen, intuïtieve gebruikerservaring en geavanceerde blockchaintools. Bybit overbrugt de kloof tussen TradFi en DeFi en stelt bouwers, makers en enthousiastelingen in staat om het volledige potentieel van Web3 te ontsluiten. Ontdek de toekomst van gedecentraliseerd financieren op Bybit.com .

Ga voor meer informatie over Bybit naar Bybit Press

Neem voor mediavragen contact op met: [email protected]

Volg voor updates: Bybit's community's en social media

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

DigiFT en/of de aan haar gelieerde ondernemingen spannen zich in om de juistheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie te waarborgen, maar garanderen de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid ervan niet en aanvaarden geen aansprakelijkheid (hetzij uit onrechtmatige daad, contract of anderszins) voor enig verlies of schade als gevolg van onjuistheden of weglatingen of als gevolg van beslissingen, handelingen of nalatigheden op basis van of vertrouwend op informatie in dit artikel. Deze aankondiging vormt geen uitnodiging, aanbeveling of aanbod om zich in te schrijven, te kopen of een transactie aan te gaan met betrekking tot het hierboven genoemde product/dienst of andere genoemde diensten. Het bovengenoemde product/de bovengenoemde dienst is alleen beschikbaar voor geaccrediteerde beleggers, professionele beleggers en institutionele beleggers via bevoegde gereguleerde tussenpersonen. Win onafhankelijk juridisch en financieel advies in voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Klanten die van plan zijn dit product te verhandelen, worden herinnerd aan de risico's die gepaard gaan met dergelijke producten en dienen hun beleggingsdoelstellingen, risicobereidheid, financiële situatie en specifieke behoeften zorgvuldig te beoordelen voordat ze een beleggingsbeslissing nemen. Dit materiaal is uitsluitend bestemd voor geaccrediteerde beleggers, professionele beleggers en institutionele beleggers en is niet bedoeld voor particuliere klanten, noch om te voldoen aan hun beleggingsdoelstellingen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2794607/Collaboration_Bybit_DigiFT_UBS_uMINT_expands_Collateral_Solution_Institutions.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg