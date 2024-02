La collaboration entre Orion Innovation et Rheem® sur l'application Contractor de Rheem remporte le prestigieux prix de l'innovation de l'année pour la maison connectée

Le dernier produit numérique d'Orion conçu pour Rheem remporte le prix de la percée IoT

EDISON, N.J., 8 février 2024 /PRNewswire/ -- Orion Innovation (« Orion »), une importante entreprise de services de transformation numérique et de développement de produits, est fière d'annoncer que l'application Contractor de Rheem qu'elle a conçue, a remporté le prix de « l'innovation de l'année 2024 de la maison connectée » décerné par IoT Breakthrough. L'application a été développée en collaboration avec Rheem ®, l'un des principaux fabricants mondiaux de produits de chauffage de l'eau et de CVC.

Rheem Contractor App designed by Orion Innovation Wins the Prestigious 'Connected Home Innovation of the Year' Award

Les IoT Breakthrough Awards récompensent les meilleures entreprises, technologies et produits du marché mondial de l'Internet des objets (IoT). En tant que partenaire de co-développement à long terme avec Rheem, Orion fournit une expérience stratégique et des services de conception et d'ingénierie. L'application Contractor illustre les produits numériques innovants et axés sur l'expérience utilisateur développés par les équipes XD et d'ingénierie logicielle d'Orion pour Rheem.

« Ce prix témoigne de l'engagement d'Orion en faveur de l'innovation et de son excellence dans le développement de produits numériques, a déclaré Raj Patil, PDG d'Orion. Notre collaboration avec Rheem sur son application Contractor établit une nouvelle norme pour les technologies en matière de maison connectée. Nous sommes ravis d'être reconnus pour notre partenariat et nous avons hâte de poursuivre notre parcours avec Rheem « en pensant ensemble » pour façonner l'avenir des solutions IoT. »

L'application Contractor de Rheem révolutionne la façon dont les entrepreneurs en CVC et en plomberie installent, entretiennent et vendent des produits avec l'application la plus puissante, intuitive et facile à utiliser du secteur. Grâce au Bluetooth® et à une série de fonctionnalités spécialisées, l'application permet aux entrepreneurs et aux plombiers de Rheem d'accéder à des ressources qui simplifient leur travail, y compris des informations sur les produits et des ressources d'apprentissage pour les aider à prendre des décisions éclairées concernant le remplacement et la réparation des équipements.

« Nous sommes extrêmement fiers de la reconnaissance que notre équipe a reçue avec ce prix prestigieux, a déclaré Alan Machuga, directeur technique de Rheem. Elle reflète notre partenariat fructueux avec Orion pour co-développer des technologies numériques qui améliorent l'expérience de nos clients et qui peuvent évoluer dans notre portefeuille de produits numériques en pleine croissance. Orion est un partenaire de confiance dans le cadre de notre parcours numérique qui nous permet de respecter nos échéances avec rapidité et efficacité. »

À propos d'Orion Innovation

Orion Innovation (« Orion ») est une entreprise leader dans le domaine des services de transformation numérique et de développement de produits. En mettant l'accent sur l'ingénierie et la réflexion conceptuelle, l'équipe d'Orion de plus de 6 400 collaborateurs offre un mélange unique d'agilité, d'évolution et de maturité. Au service des entreprises du Fortune 1 000 dans divers secteurs tels que les télécommunications, les médias et la technologie, les sports et le divertissement, les services professionnels, les services financiers et les soins de santé, Orion fournit des solutions qui améliorent l'expérience client et favorisent de nouvelles offres numériques. Pour plus d'informations, consultez le site www.orioninc.com

À propos de Rheem®

Fondé en 1925, Rheem Manufacturing est un leader mondial engagé à fournir des produits innovants qui économisent l'énergie et soutiennent un avenir plus durable. Rheem est le seul fabricant au monde qui produit des produits de chauffage, de refroidissement, de chauffage de l'eau, de chauffage de piscine et de spa et de réfrigération commerciale et est la marque numéro 1 en Amérique avec des produits disponibles dans plus de 80 pays. Paloma Co., Ltd. de Nagoya au Japon a acquis la célèbre marque Rheem en 1988. Aujourd'hui, le portefeuille de marques haut de gamme de la société comprend Rheem®, Ruud®, Friedrich®, Raypak®, Sure Comfort®, WeatherKing®, Eemax®, Richmond®, IBC™, Intergas®, Splendid®, Solahart®, EverHot® et MHG™, ainsi que les marques de réfrigération commerciale Russell®, Witt®, ColdZone® et Kramer®, qui font partie de la division Heat Transfer Products Group (HTPG®). Pour obtenir plus d'informations, consultez le site www.rheem.com .

