Royal Commission for AlUla celebra el Día Internacional del Leopardo Árabe con una nueva campaña

Como parte de la nueva campaña 'Salto de Esperanza' de RCU, la edición internacional de este año del llamamiento a la acción anual para conservar los leopardos árabes incluye el lanzamiento de la experiencia de juego 'Quest for Hope' en las plataformas en línea Roblox y Decentraland.

La campaña de este año, denominada "Salto de esperanza" por la destreza atlética del leopardo árabe y su capacidad para capturar a sus presas en la naturaleza, también enfatiza la necesidad apremiante de aumentar el número de poblaciones silvestres; un "salto" es el sustantivo colectivo para un grupo de leopardos.

A partir de hoy, la campaña 'Salto de Esperanza' instalará vallas publicitarias llamativas en ciudades como Beijing, Londres, Nueva York y París para mostrar su audaz ambición, así como para resaltar el objetivo de RCU de regenerar integralmente AlUla, una amplia franja del noroeste de Arabia Saudita, como destino líder mundial en patrimonio cultural y natural.

En la propia AlUla, un evento de pasarela comunitaria en el Día Internacional del Leopardo Árabe, organizado por RCU y Catmosphere, alentará al público a conectarse con la naturaleza mientras siguen una ruta de hasta 7 km en el Catwalk Trail de Sharaan, atrayendo la atención local hacia la campaña y sus objetivos a largo plazo en el noroeste de Arabia y más allá.

En el espacio digital, una aventura inmersiva, 'Quest for Hope' involucra a jugadores globales para descubrir el impacto en el mundo real del estado de 'Peligro Crítico' del leopardo árabe en su hábitat natural al unirse a una misión de conservación virtual para buscar paisajes digitales recreados por expertos que reflejen el hábitat nativo de los grandes felinos, incluidas las montañas de AlUla en el noroeste de Arabia.

El nuevo y atractivo juego, de última generación, complementa el lanzamiento de una película de campaña que lleva al espectador a una inmersión profunda en la difícil situación del leopardo árabe, explicando el papel esencial que desempeñan los leopardos en la restauración del equilibrio del entorno natural y permitiendo ecosistemas vitales para que florezcan.

El Día del Leopardo Árabe fue lanzado por primera vez por RCU en 2022. En junio de 2023, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad una resolución que designaba el 10 de febrero como el Día Internacional del Leopardo Árabe, en apoyo de RCU y sus socios conservacionistas.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) clasifica al leopardo árabe como "en peligro crítico", lo que representa un nivel de riesgo más grave que vulnerable o en peligro de extinción. Si la población continúa disminuyendo, las siguientes etapas en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN son extinción en estado silvestre y, por último, extinción.

El Programa de cría y conservación del leopardo árabe de RCU ha logrado éxitos recientes al garantizar una población saludable de leopardos en cautiverio, dando la bienvenida al nacimiento de siete cachorros sanos en 2023 e introduciendo nuevos 'fundadores' del leopardo árabe para aumentar la diversidad genética de sus animales reproductores y contribuir al avance de los objetivos de conservación a largo plazo.

El Dr. Stephen Browne, vicepresidente de Vida Silvestre y Patrimonio Natural de RCU, dijo: "El Día Internacional del Leopardo Árabe es una oportunidad importante para llamar la atención del mundo sobre la difícil situación del leopardo árabe y la misión de RCU de conservar y salvaguardar el entorno natural de AlUla."

"Si bien los éxitos recientes nos dan esperanza, reconocemos que el trabajo de conservación debe continuar para garantizar que esta especie algún día pueda prosperar en la naturaleza. Alentamos a la comunidad internacional a unirse a nosotros en el Día del Leopardo Árabe participando en actividades que fortalezcan nuestra comprensión y amor por estos magníficos grandes felinos".

Acerca de Royal Commission for AlUla

La Royal Commission for AlUla (RCU) fue establecida por decreto real en julio de 2017 para preservar y desarrollar AlUla, una región de excepcional importancia natural y cultural en el noroeste de Arabia Saudita. El plan a largo plazo de RCU describe un enfoque responsable, sostenible y sensible al desarrollo urbano y económico que preserva el patrimonio natural e histórico del área y al mismo tiempo establece a AlUla como un lugar deseable para vivir, trabajar y visitar. Esto abarca una amplia gama de iniciativas en arqueología, turismo, cultura, educación y artes, lo que refleja el compromiso de cumplir con las prioridades de diversificación económica, empoderamiento de las comunidades locales y preservación del patrimonio del programa Visión 2030 del Reino de Arabia Saudita.

