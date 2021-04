La Commission royale pour AlUla confirme l'opportunité d'un plan d'ensemble de 15 milliards de dollars US pour les partenariats public-privé

Le plan d'ensemble « Voyage dans le temps », une feuille de route visant à protéger 200 000 ans d'histoire naturelle et humaine dans la zone historique centrale d'AlUla, longue de 20 km, est axé sur la rénovation de cinq zones historiques. Il vise à établir la référence en matière d'investissement responsable et fructueux dans le développement de la région en intégrant la durabilité sociale, économique et environnementale dans son plan d'action. Le plan d'ensemble entend créer une solide opportunité d'investissement à AlUla, contribuant ainsi à la diversification de l'économie saoudienne, à la création d'emplois et à l'élargissement des possibilités pour la communauté locale, autant d'objectifs clés du plan saoudien Vision 2030.

« Avec une valeur totale de développement estimée à plus de 15 milliards de dollars, le plan d'ensemble « Voyage dans le temps » constitue une occasion importante de présenter tout le potentiel d'Al'Ula. En réduisant les risques liés aux opportunités d'investissement grâce à notre financement d'amorçage de 2 milliards de dollars US (7,5 milliards de riyals saoudiens) et en créant un cadre de gouvernance solide, nous avons créé une plateforme pour un développement responsable et durable afin de réhabiliter un site unique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO », a déclaré Amr AlMadani, directeur général de la Commission royale pour AlUla. « Avec 3,2 milliards de dollars US réservés aux infrastructures primaires prioritaires, le développement d'AlUla sera ancré dans la construction de fondations solides ainsi que dans la sauvegarde des atouts culturels et historiques d'AlUla. »

Un montant d'environ 3,2 milliards de dollars US sera injecté dans le développement de l'infrastructure prioritaire d'AlUla. Composante essentielle pour faire d'AlUla une destination écologique, ce projet comprendra un tramway à faible émission de carbone de 46 km (22 km pour la première phase), l'augmentation de la capacité de production d'énergie propre, avec au moins 50 % de la demande couverte par des énergies renouvelables d'ici 2035, l'augmentation de la capacité de production d'eau potable, avec un système d'approvisionnement en eau centralisé et modernisé comprenant un nouvel approvisionnement en eau dessalée et un programme de conservation de l'eau sur mesure, et l'augmentation de la capacité de traitement des eaux usées avec la modernisation de la station d'épuration de Mughayra.

La Commission royale pour AlUla s'engage à réduire les risques liés aux investissements futurs pour les partenaires et soutiendra le développement des biens historiques et des infrastructures primaires. Elle a déjà investi 2 milliards de dollars dans des projets de développement, notamment l'agrandissement de l'aéroport international d'AlUla, le renforcement des infrastructures de sécurité du pays et le développement de ressources touristiques clés, tels que le domaine d'Ashar et la salle polyvalente emblématique de Maraya.

Parallèlement, la stratégie de développement plus large d'AlUla, qui englobe plusieurs plans d'ensemble, établira les bases d'une industrie touristique forte, avec un total de 9 400 chambres d'hôtel d'ici 2035, dont 5 000 dans le cadre du plan d'ensemble « Voyage dans le temps ».

Le potentiel touristique d'AlUla est évident au vu de l'intérêt qu'il a suscité chez les hôteliers et les concepteurs, notamment les marques de luxe mondiales Aman, Accor/Banyan Tree et Habitas. AlUla accueillera également une propriété unique en son genre, conçue par le grand cabinet d'architecture Atelier Jean Nouvel, qui fera revivre l'héritage architectural vieux de 2 000 ans des anciens Nabatéens.

La stratégie de développement d'AlUla est guidée par la charte de durabilité d'AlUla, qui pose les fondations pour l'adhésion à une stratégie neutre en carbone combinée à des principes d'économie circulaire, et à des politiques de résilience solides relatives au développement dans les régions historiques écologiquement sensibles, à la gestion améliorée des inondations et de l'eau ainsi qu'à la plantation de végétation. Le plan d'ensemble contribuera également à l'initiative verte saoudienne en ajoutant jusqu'à 10 millions de mètres carrés d'espaces verts et ouverts à AlUla.

Grâce à des opportunités d'investissement répondant à de solides critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise, AlUla crée des opportunités d'investissement dans des secteurs nouveaux et dynamiques de l'économie du Royaume. Dans le cadre du plan d'ensemble, AlUla propose un riche portefeuille d'opportunités d'investissement dans plusieurs catégories d'actifs : projets culturels emblématiques, infrastructures sociales, services publics et mobilité, projets d'accueil, commerciaux et hôteliers. Le plan d'ensemble sera réalisé en trois phases, qui s'achèveront respectivement en 2023, 2030 et 2035.

Amr AlMadani a ajouté : « L'investissement responsable peut offrir des opportunités commerciales et des retours sur investissement importants, tout en contribuant à répondre à des préoccupations sociales et environnementales urgentes. Pour nos partenaires du monde entier, c'est l'occasion de franchir une nouvelle frontière de la croissance environnementale, sociale et économique. »

Le plan d'ensemble « Voyage dans le temps » est le premier d'une série de plans dédiés au développement d'AlUla. Il vise à réhabiliter le patrimoine naturel et culturel d'AlUla de manière responsable. Une fois achevée, la stratégie de développement générale d'AlUla en 2035 vise à créer 38 000 nouveaux emplois pour une population de 130 000 habitants, contribuant à hauteur de 32 milliards de dollars US (120 milliards de riyals saoudiens) au PIB du Royaume. Des occasions uniques encourageront et accéléreront les affaires et les investissements des partenaires qui partagent les valeurs de durabilité, de développement responsable et d'inclusion communautaire de la RCU.

Pour plus d'informations sur le plan d'ensemble « Voyage dans le temps », consultez le site : https://ucl.rcu.gov.sa .

Pour en savoir plus sur les possibilités d'investissement dans la région d'AlUla, consultez le site : https://ucl.rcu.gov.sa/en/investment ou contactez-nous à l'adresse suivante [email protected] .

À propos d'AlUla

Situé à 1 100 km de Riyad dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, AlUla est un lieu au patrimoine naturel et humain extraordinaire. Dans ce vaste territoire, qui s'étend sur 22 561 km², se trouvent une vallée avec une oasis luxuriante, des montagnes de grès imposantes et d'anciens sites du patrimoine culturel datant de milliers d'années.

Le site le plus célèbre d'AlUla est Hegra, le premier site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en Arabie saoudite. Ancienne ville de 52 hectares, Hegra était la principale ville du sud du royaume nabatéen et comprend près de 100 tombes bien conservées avec des façades élaborées, taillées dans les affleurements de grès. Les recherches actuelles suggèrent que Hegra était l'avant-poste le plus méridional des Romains après leur conquête des Nabatéens en l'an 106 de notre ère.

Outre Hegra, AlUla abrite une série de sites historiques et archéologiques fascinants tels que : une vieille ville entourée d'une ancienne oasis, Dadan, la capitale des royaumes de Dadan et de Lihyân, qui est considérée comme l'une des villes les plus développées du 1er millénaire avant notre ère de la péninsule arabique ; des milliers de sites et d'inscriptions d'art rupestre anciens à Jabal Ikmah et les gares du Hedjaz.

Note aux rédacteurs :

Il s'agit d'AlUla et non d'Al-Ula.

À propos de la Commission royale pour AlUla

La Commission royale pour AlUla (RCU) a été créée par décret royal en juillet 2017 pour préserver et développer AlUla, une région d'une importance naturelle et culturelle exceptionnelle, située dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite. Le plan à long terme de la RCU décrit une approche responsable, durable et sensible du développement urbain et économique, qui préserve le patrimoine naturel et historique de la région, tout en faisant d'AlUla un endroit où il fait bon vivre et travailler, et qu'il est agréable de visiter. Ce plan englobe un large éventail d'initiatives dans les domaines de l'archéologie, du tourisme, de la culture, de l'éducation et des arts, et reflète un engagement à mettre en œuvre une diversification économique, et à favoriser l'autonomisation des communautés locales, ainsi que les priorités de préservation du patrimoine du programme Vision 2030 du Royaume d'Arabie saoudite.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1497999/AlUla_Saudi_Arabia_1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1498000/AlUla_Saudi_Arabia_2.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1498001/AlUla_Saudi_Arabia_3.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1498002/AlUla_Saudi_Arabia_4.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1498003/AlUla_Saudi_Arabia_5.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1498004/AlUla_Saudi_Arabia_6.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1498005/AlUla_Saudi_Arabia_7.jpg

SOURCE Kingdom of Saudi Arabia