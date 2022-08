La communauté BE OPEN sélectionne le gagnant de l'appel ouvert #BEOPENGrowFood pour soutenir l'ODD2de l'ONU

LONDRES, 3 août 2022 /PRNewswire/ -- BE OPEN, un groupe de réflexion créatif fondé par l'entrepreneuse et philanthrope internationale Elena Baturina, a annoncé le gagnant du défi #BEOPENGrowFood, un appel ouvert à la créativité sur les réseaux sociaux.

BE OPEN estime que la capacité d'interprétation créative ne se limite pas à l'industrie de l'art et du design. La série de défis en ligne s'adressait aux esprits créatifs du monde entier, qui observent et trouvent l'inspiration dans leur vie quotidienne et sont capables de la transformer avec leur propre vision unique.

L'appel ouvert « BE OPEN Grow Food » visait à promouvoir les objectifs de développement durable des Nations unies, et plus particulièrement l'objectif 2 : l'Objectif Faim « Zéro ». Sous le dénominateur commun de Faim zéro, l'ODD2 ne vise pas seulement à éliminer la faim, mais aussi à assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable dans le monde entier.

L'agriculture durable peut sembler intimidante pour les non-agriculteurs, mais elle est réalisable dans chaque foyer, même urbain. Tout le monde n'a pas d'espace pour un jardin, certains d'entre nous doivent se contenter d'une jardinière, d'un parterre de fleurs ou d'un escalier de secours, mais nous avons tous la possibilité de cultiver des aliments et de le faire de la manière la plus durable possible, en recyclant et en compostant, en réutilisant le plastique et le tissu, en contrôlant chaque étape du processus de culture, en reprenant contact avec la nature, etc.

Nous avons demandé aux personnes d'explorer la variété de la production d'aliments frais disponible dans notre vie quotidienne, et de partager leur vision de la façon dont nous pouvons cultiver nos propres aliments à notre manière unique avec la communauté mondiale en participant à notre appel ouvert Instagram #BEOPENGrowFood.

BE OPEN félicite tous ceux qui ont envoyé des photos reflétant ce sujet via Instagram avec le hashtag #BEOPENGrowFood, comme une façon de célébrer la capacité des personnes à interpréter de manière créative la réalité qui les entoure. Les membres de la communauté BE OPEN ont sélectionné le post gagnant parmi une liste des entrées ayant obtenu le plus grand nombre de « J'aime » de la part des utilisateurs d'Instagram.

Nos félicitations et le prix de 300 € vont à Zurich, en Suisse, à Dina Klimentieva pour les photos d'un joli jardin d'herbes aromatiques et de légumes sur le rebord de la fenêtre, et la première petite récolte de la saison.

BE OPEN est une initiative mondiale visant à promouvoir la créativité et l'innovation ; c'est un groupe de réflexion dont la mission consiste à promouvoir les personnes et les idées d'aujourd'hui pour développer des solutions pour demain. Il s'agit d'une initiative culturelle et sociale fondée par la philanthrope, femme d'affaires et entrepreneuse Elena Baturina.

