Optimálny dizajn modulov zo série 210 od spoločnosti Risen Energy predpovedá dobrý nárast vo fotovoltaickom sektore

NINGBO, Čína, 30. marca 2021 /PRNewswire/ -- Liu Yafeng, hlavný riaditeľ pre výskum a vývoj popredného čínskeho výrobcu solárnych panelov, Risen Energy Co., Ltd., predniesol hlavný prejav na nedávnej konferencii PV Module Tech, počas ktorej rozpracoval najnovšie trendy v oblasti FV modulov a vývojové plány pre FV výrobky, ako aj výzvy a príležitosti, ktorým priemysel čelí, pri pohľade do budúcnosti.