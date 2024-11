La connectivité au service du progrès : le rapport de la GSMA sur l'économie mobile en Afrique subsaharienne appelle à l'action pour combler le fossé numérique

Le nouveau rapport met en évidence les opportunités offertes par l'IA, la 5G et la connectivité par satellite pour combler un déficit d'utilisation de 60 % et générer 170 milliards USD de PIB d'ici 2030

NAIROBI, Kenya, 7 novembre 2024 /PRNewswire/ -- La contribution de 140 milliards de dollars de l'industrie mobile au PIB en 2023 devrait atteindre 170 milliards de dollars d'ici 2030 si les principaux obstacles à la connectivité sont levés. Ces informations sont tirées du rapport phare Mobile Economy Sub-Saharan Africa 2024 Report publié aujourd'hui par la GSMA. La technologie mobile est essentielle pour soutenir les objectifs de développement dans des secteurs clés tels que les soins de santé, l'éducation et la finance, et pour stimuler la croissance économique en élargissant l'accès à l'internet et aux services numériques.

Alors que la numérisation s'accélère, le rapport souligne que l'expansion de la 4G devrait stimuler la connectivité et représenter la moitié de toutes les connexions d'ici à 2030. Toutefois, il subsiste un important déficit de couverture, avec 13 % de la population qui n'est toujours pas couverte, et un déficit d'utilisation de 60 % pour les personnes qui vivent dans les zones de couverture mais qui se heurtent à des obstacles à la connexion, tels que des appareils inabordables, des compétences numériques limitées ou des préoccupations liées à la sécurité en ligne.

Outre ces problèmes de connectivité, la région est confrontée à des coûts d'exploitation élevés, à des pressions inflationnistes et à la volatilité des prix de l'énergie. Malgré ces obstacles, les tendances émergentes telles que l'IA générative et les partenariats satellitaires présentent des solutions innovantes pour combler les écarts entre les secteurs. Des solutions API plus larges, telles que GSMA Open Gateway, qui a récemment lancé des API de sécurité en Afrique du Sud, sont prêtes à renforcer la sécurité numérique et à simplifier les services à mesure que ces initiatives se développent dans la région. Il est essentiel de s'attaquer à ces problèmes pour libérer le potentiel socio-économique de la connectivité mobile en Afrique subsaharienne.

« Nos résultats de cette année révèlent à la fois le potentiel extraordinaire et les défis auxquels est confronté l'écosystème mobile de l'Afrique subsaharienne », déclare Angela Wamola, responsable de l'Afrique subsaharienne, GSMA. « Pour profiter pleinement des avantages de la connectivité, il est essentiel que les opérateurs, les décideurs politiques et les parties prenantes s'attaquent aux obstacles liés à l'accessibilité financière, soutiennent l'expansion des infrastructures et encouragent les collaborations qui promeuvent l'inclusion numérique et l'impact économique. »

Retrouvez le communiqué de presse dans son intégralité ici.

