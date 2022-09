La CPSC alienta a los padres y cuidadores de niños a usar productos que sean seguros para dormir; revisar el lugar donde duerme el bebé para detectar peligros de asfixia

La mayoría de las muertes vinculadas a productos infantiles se pueden prevenir

WASHINGTON, 15 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En promedio, casi unas 100 muertes de bebés vinculadas a productos infantiles ocurren al año en entornos para dormir inseguros. Durante el Mes de la Seguridad del Bebé (septiembre), la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU. (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC) recomienda a los padres y cuidadores de niños a poner al bebé a dormir únicamente en productos destinados para dormir, como cunas, cunas moisés o corrales para bebés. Los bebés que se quedan dormidos en otros lugares deben llevarse posteriormente a una cuna, cuna moisés o corral. La mayoría de las muertes vinculadas a productos infantiles se pueden prevenir; por eso la CPSC también recomienda a las personas a quitar del lugar donde duerme el bebé la ropa de cama con la cual pudiera asfixiarse, incluyendo mantas, almohadas y juguetes de peluche.

El informe más reciente de la CPSC sobre lesiones y muertes relacionadas con productos infantiles muestra que en la mayoría de las muertes, el bebé había sido puesto a dormir en un lugar saturado de artículos al haber agregado ropa de cama a la cuna, corral/patio de juego o cuna moisés.

Los datos más recientes de la CPSC muestran que, entre 2016 y 2018, un promedio anual de:

87 muertes fueron vinculadas a cunas, corrales/patios de juego y cunas moisés/bambinetos , la mayoría de las cuales se asociaron con la presencia de ropa de cama adicional, como almohadas, sábanas o edredones; y cobertores; y

8 muertes vinculadas a productos para dormir con inclinación.

"Lo que es cómodo para la forma en que duermen los adultos, no es seguro para los bebés", comentó Alex Hoehn-Saric, presidente de la CPSC. "Un bebé debe dormir en una superficie firme y plana, como en una cuna, cuna moisés o corral, y sin cobijas, almohadas u otros artículos. Si le preocupa que su bebé tenga frío, póngale una pijama, no use cobijas".

Para mantener seguro el entorno donde el bebé duerme:

Boca arriba al dormir: ponga siempre al bebé boca arriba para dormir para reducir el riesgo de asfixia y de muerte de cuna o Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL). Sin mucho es mejor: mantenga siempre despejado el lugar donde duerme el bebé (solo con una sábana ajustada) para prevenir la asfixia. No use almohadas, protectores de cuna acolchados, edredones ni cobijas. Transfiera al bebé a una cuna, cuna moisés, corralito o cuna colecho en caso de que se quede dormido en un columpio, hamaca, asiento para bebé o producto similar. Los productos inclinados, como cunas mecedoras, deslizadoras , y columpios, no deben usarse nunca para dormir a los bebés , y los bebés no deben dejarse en estos productos sin supervisión ni sujeción, o con ropa de cama debido al riesgo de asfixia.

A medida que la CPSC se acerca a su 50o Aniversario, nos hemos comprometido a proteger a la población más vulnerable con la implementación de una nueva regla sobre los productos infantiles para dormir. Dicha regla requiere que cualquier producto comercializado o diseñado para dormir cumpla con uno o más de los estándares federales de seguridad aplicables a cunas (tamaño completo y tamaño no completo), cunas moisés y bambinetos, corrales o cunas colecho. Si el producto no cumple con una de estas normas, debe cumplir con el estándar de seguridad para cunas moisés y bambinetos.

Retiros del mercado: Verifique siempre si se ha retirado del mercado algún producto para bebé que haya comprado, incluyendo los productos de segunda mano. Recuerde, los bebés dependen de los adultos para manternerse a salvo. Inscríbase hoy mismo en SeguridadConsumidor.gov.

