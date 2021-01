La CPSC y Luyuan urgen a los consumidores dejar de usar los vehículos ATV para jóvenes de Luyuan debido a riesgo de colisión y violación a la normativa de seguridad

WASHINGTON, 15 de enero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU. (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC), y Luyuan Inc., solicitan a los consumidores dejar de usar inmediatamente los modelos para jóvenes de vehículos ATV (conocidos también como cuatrimotos, cuadrimotos o quads, entre otros) para prevenir lesiones graves e incluso la muerte. Estos vehículos para jóvenes no cumplen con la normativa de seguridad de la CPSC.

Los vehículos para jóvenes están destinados a niños de seis o más años, según lo evidencia la publicidad y las dimensiones del producto. Sin embargo, los vehículos de Luyuan no cumplen con los límites de velocidad máxima obligatorios ni con otros requisitos de la normativa para vehículos destinados a niños menores de 10 años, presentando un riesgo de colisión a alta velocidad que podrían causar lesiones graves o la muerte de los niños.

Estos vehículos fueron comercializados en Amazon.com para niños desde los 12 meses de edad y en Walmart.com para niños de 5 años de edad. También se vendieron en línea a través de www.familygokarts.com, www.Bigtoysgreencountry.com, www.Bigtoysusa.com y www.Saferwholesale.com. Adicionalmente, los vehículos se vendieron en concesionarios, incluyendo Tool Store Go-Kart Shop, ATV Distributors, Four Seasons Power Sports, Mefast Wholesale, Toomey Tools, Steward Auto, A&S Auto y Bounce it Off Motorsports.

Luyuan distribuyó estos vehículos desde agosto de 2018 hasta agosto de 2020. Las referencias de los modelos de estos vehículos para jóvenes son: LY-ATV-40A, LY-ATV-40D, LY-ATV-40E y LY-ATV-40I. Estos vehículos pueden tener una etiqueta en la parte frontal que declara: "This ATV is subject to LUYUAN INC's ACTION PLAN approved by U.S. Consumer Product Safety Commission on August 7, 2009" (Este ATV está sujeto al PLAN DE ACCIÓN DE LUYUAN, INC. aprobado por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos el 7 de agosto de 2009), o una etiqueta en el motor que declara: "IMPORTED BY LUYUAN, INC" (IMPORTADO POR LUYUAN, INC.). Algunos de estos vehículos se vendieron bajo la marca GBMOTO o GoBowen.

La CPSC le solicitó a Luyuan retirar este producto del mercado. Luyuan ha declarado estar trabajando para ofrecerles a los consumidores una solución que permita resolver los riesgos de seguridad que se han identificado para estos vehículos.

La CPSC y Luyuan urgen a los consumidores a dejar de usar los vehículos ATV de inmediato y a reportar cualquier incidente a la CPSC en www.SaferProducts.gov.

Acerca de la CPSC

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC) se encarga de proteger al público contra riesgos irrazonables de lesión o muerte asociados con el uso de miles de tipos de productos del consumidor. Muertes, lesiones y daños a la propiedad debido a incidentes con productos del consumidor le cuestan al país más de $1 billón de dólares al año. La labor de la CPSC ha contribuido a una disminución en el índice de muertes y lesiones vinculadas a los productos del consumidor en los últimos 40 años.

La ley federal prohíbe a cualquier persona vender productos sujetos a un retiro voluntario del mercado anunciado públicamente y llevado a cabo por el fabricante; o a un retiro obligatorio ordenado por la Comisión.

Para más información:

- Visite SeguridadConsumidor.gov.

- Reciba alertas electrónicas.

- Síganos en Twitter @SeguridadConsum, @USCPSC y en Facebook e Instagram @USCPSC.

- Reporte productos peligrosos o lesiones por productos en www.SaferProducts.gov.

- Llame a la línea de información al 800-638-2772 (teletipo 301-595-7054).

- Contacto para los medios de comunicación.

*Entrevistas en español disponibles

Comunicado número: 21-069

FUENTE U.S. Consumer Product Safety Commission

