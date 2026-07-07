" Un Real SUV " se presenta el SUV de entrada Seltos de segunda generación, más grande, más audaz y más inteligente.

Un Real SUV La campaña multifacética ilustra de forma ingeniosa cómo Seltos eleva el listón en el segmento.

IRVINE, Calif., 7 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Kia América ha lanzado una nueva campaña publicitaria para el nuevo Kia Seltos del 2027 que revoluciona el segmento de los SUV de entrada. La segunda generación del Seltos combina características estándar y opcionales que buscan los compradores con otras que no suelen asociarse a los SUV compactos. Mayor espacio interior, de carga y de pantalla, además de una capacidad para el uso diario, transforman cualquier viaje en una emocionante aventura.

LA CREATIVA CAMPAÑA DEL NUEVO SUV KIA SELTOS DEL 2027 DEMUESTRA QUE LAS COSAS BUENAS SÍ VIENEN EN PAQUETES PEQUEÑOS. (PRNewsfoto/Kia America)

La pieza central de la campaña de 360 grados, que combina elementos de radiodifusión, prensa escrita, medios digitales, publicidad exterior y redes sociales, es un anuncio de 30 segundos titulado, "Un Real SUV." En un segmento saturado, el Seltos 2027 destaca notablemente y hace que la competencia parezca más un juguete que un SUV capaz de conducir. Mientras el Seltos recorre las diferentes escenas, los conductores de los SUV de la competencia lo observan con envidia, ya que el Seltos logra con facilidad lo que los demás no pueden. Desde su amplitud interior hasta sus capacidades y características, la campaña muestra al Seltos desenvolviéndose con soltura en situaciones donde los demás fallan. Los efectos visuales únicos se lograron mediante una combinación de CGI y un SUV de juguete real construido específicamente para esta campaña, que contrasta notablemente con el nuevo Seltos. Además del anuncio de 30 segundos, dos anuncios adicionales de 15 segundos resaltan la mayor amplitud interior y la opción mejorada: el monitor de punto ciego1 – disponible en el nuevo Seltos.

"La segunda generación del Seltos eleva el listón para toda la categoría de SUV compactos, y desarrollamos una forma divertida y creativa de ilustrar cómo el Seltos se distingue de la competencia y la supera", afirmó Russell Wager, vicepresidente de Marketing de Kia América. "Con sus mayores dimensiones y características estándar superiores a las de otros SUV compactos, el Seltos es ideal para quienes buscan un SUV pequeño con un gran potencial. Equipado con muchas de las mismas características estándar y opcionales que se encuentran en el nuevo Telluride del 2027, el Seltos del 2027 ofrece una opción del tamaño perfecto que supera con creces a la competencia".

Partiendo de la agilidad y versatilidad de la primera generación del Seltos, la segunda generación incorpora características modernas estándar y opcionales que los compradores buscan, y algunas que quizás no esperen encontrar en esta categoría de vehículos. Con tecnología a bordo, sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y otras características propias de segmentos superiores, el Seltos del 2027 aspira a elevar el nivel del segmento de los SUV compactos. Con más espacio en el habitáculo, más espacio de carga y más espacio en la pantalla que la generación anterior, el Seltos del 2027 ofrece un contenido impresionante para aquellos que desean convertir cualquier viaje en una aventura.

Además de ser más grande que su predecesor, el Seltos del 2027 de cinco pasajeros incorpora nuevas características que elevan el segmento de los SUV pequeños, como manijas de puerta empotradas, techo solar panorámico disponible y monitor de visión envolvente disponible2, y una capacidad total de pantallas combinadas de hasta casi 30 pulgadas3, con la última tecnología de info-entretenimiento ccNC de Kia, que incluye actualizaciones inalámbricas. Estas características, así como los asientos eléctricos con memoria disponibles y la tracción integral multimodo (Multi-Mode AWD), se suman a las funciones de info-entretenimiento4, y el sistema de asistencia para evitar colisiones frontales al girar en intersecciones5, todas estas características también se encuentran en el SUV insignia de Kia, el Telluride. Además de conservar los motores de 2.0 litros de aspiración natural y de 1.6 litros turboalimentado, el Seltos del 2027 ofrece un nuevo sistema de propulsión híbrido que combina rendimiento y eficiencia híbrida, incluyendo la primera tracción integral eléctrica (e-AWD) de Kia en un SUV híbrido.

El Seltos del 2027 se ofrecerá en las versiones LX, S, EX y X-Line, y ya está llegando a los concesionarios de todo el país.

Kia America – Acerca de nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia America continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia fue reconocida como una de las Empresas Más Sostenibles del Mundo de TIME en 2026. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA, y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, vendidos a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios SUV orgullosamente ensamblados en Estados Unidos*.

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* Los SUV totalmente eléctricos EV6 y EV9 de tres filas de asientos (modelos 2026 y 2027), el Sportage (excepto el modelo híbrido enchufable), el Sorento (excepto los modelos híbridos y enchufables) y el Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense e internacional.

1 Cuando está activado, el sistema de monitoreo de punto ciego no sustituye la conducción segura y es posible que no muestre todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con precaución y de forma segura.

2 Cuando está activado, el sistema Surround View Monitor no sustituye la conducción segura y es posible que no muestre todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con precaución y de forma segura.

3 Consta de un panel de instrumentos de 12,3 pulgadas, una pantalla táctil de infoentretenimiento de 12,3 pulgadas y una pantalla de climatización de 5 pulgadas.

4 Ningún sistema, por muy avanzado que sea, puede compensar todos los errores del conductor ni todas las condiciones de la carretera. Conduzca siempre con precaución.

5 When engaged, Forward Collision-Avoidance Assist-Junction Turning is not a substitute for safe driving and may not detect all objects in front of the vehicle. Always drive safely and use caution.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3004681/Kia_America_Seltos_Campaign.jpg

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FUENTE Kia America