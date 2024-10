La cultura pop incontra il benessere. Toytrends ispiratrici per la Spielwarenmesse 2025.

Due nuove tendenze: „Anime & Friends" e „Healthy Heroes"

Posizionamento perfetto: nuova posizione centrale all'Eingang Mitte

NORIMBERGA, Germania, 8 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Dal 28 gennaio al 1° febbraio 2025 Norimberga sarà nuovamente il centro dell'industria mondiale del giocattolo. Insieme al team della Spielwarenmesse, il TrendCommittee internazionale ha individuato due tendenze del giocattolo per il prossimo anno: "Anime & Friends" e "Healthy Heroes". Esempi di prodotti appropriati, collocati in una posizione di rilievo all'ingresso centrale, ispirano i visitatori. Le relazioni sui ToyTrend nel Toy Business Forum nel padiglione 3A forniscono, inoltre, preziose informazioni aggiuntive per la pianificazione della gamma di prodotti.

ToyTrends Spielwarenmesse Anime & Friends ToyTrends Spielwarenmesse Healthy Heroes

L'affascinante mondo degli anime e dei manga

Il mondo dei personaggi degli anime e dei manga affascina sia i bambini, che tutte le altre fasce d'età. I personaggi hanno una schiera di fans ed influenzano, quindi, anche la cultura pop ed una vasta gamma di media come p.e. la TV, i videogiochi, il merchandising e, naturalmente, i giocattoli. Il ToyTrend "Anime & Friends" presenta prodotti e temi su licenza per bambini e ragazzi del settore anime e manga. Questo include anche giocattoli disegnati nello stile giapponese kawaii (che in giapponese significa carino o dolce). In questo genere si possono trovare figure dai caratteristici occhi grandi, come Hello Kitty, o un sorridente avocado di peluche.

Migliorare il benessere attraverso il gioco

Il ToyTrend "Eroi sani" offre ai bambini una spinta olistica. Qui si uniscono, in un'unica esperienza, esercizio fisico, consapevolezza ed alimentazione sana. L'obiettivo è quello di risvegliare, in modo ludico, la consapevolezza per la forma fisica in combinazione con la salute emotiva, mentale e sociale. L'attenzione si concentra su prodotti che promuovono il relax, la meditazione e l'attività fisica garantendo, al contempo, divertimento e buon umore. L'autostima e la fiducia

in se stessi devono essere rafforzate e deve essere incoraggiata l'espressione di emozioni, bisogni e paure. L'insegnamento di una dieta sana è un'altra componente di questa tendenza.

Scoprire ed informare

Le ToyTrends non riflettono solo gli attuali sviluppi dell'industria del giocattolo, ma affrontano anche questioni sociali globali. Questi possono essere sperimentati, con prodotti motivanti, in isole tematiche nell'area speciale , dal nuovo ed accattivante allestimento, all'ingresso centrale. L'area speciale invita i visitatori a scoprire e provare. Nel Toy Business Forum nel padiglione 3A, martedì e giovedì l'esperta di tendenze Reyne Rice dagli Stati Uniti fornirà preziose indicazioni sulle ToyTrends 2025. Tutte le informazioni sull'argomento sono disponibili sul sito www.spielwarenmesse.de/en/toytrends.

Spielwarenmesse®

È l'evento globale leader del settore: la Spielwarenmesse®. All'evento B2B, sia i principali operatori che le start-up presentano dal vivo a Norimberga le loro innovazioni e tendenze ai rivenditori di tutto il mondo. Nel luogo d'incontro più importante per loro, i partecipanti non solo hanno a disposizione una gamma completa di prodotti, ma ricevono anche molti impulsi per la loro attività quotidiana, così come preziose conoscenze del settore ed un utile orientamento al mercato. Inoltre, la piattaforma digitale multifunzionale Spielwarenmesse® e la rivista elettronica "Spirit of Play" forniscono, durante tutto l'anno, argomenti, analisi ed approfondimenti su tutti gli aspetti del gioco. Il nome Spielwarenmesse® è protetto come marchio denominativo in Germania dal 2013.

Appuntamento: Spielwarenmesse® da martedì 28 gennaio a sabato 1 febbraio 2025

Press Contact: Scarlett Wisotzki, Director Communications, Spielwarenmesse eG,

Phone: +49 911 99813-33, Mail: [email protected]

